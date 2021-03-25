头部品牌竞争激烈，手机细分市场再度开战

随着 5G 的不断推进，手机头部品牌厮杀愈发激烈。而在这场博弈中，很明显的一个趋势是，“跑马圈地”进行扩张的时代已经逐渐结束，各厂商开始在细分品类上发力，力求在 5G 手机的细分赛道上掌握主动权。

市场饱和，细分市场成新增量

2018 年可谓是手机市场最为惨烈的一年。国际数据公司 IDC 发布的数据显示，2018 年全年，中国智能手机市场总销量为 3.98 亿台，同比下滑 10.5%。

手机市场已急剧饱和，面对如此严峻的环境，如何抢占未开发的细分增量市场成为了手机品牌的重要之战。

2019 年年初，一轮手机子品牌潮便急不可耐拉开帷幕。小米宣布红米手机独立成为 Redmi 品牌，vivo 则推出了全新子品牌 iQOO，OPPO 宣布 Realme 正式从印度市场杀回国内。国产手机厂商今年开启的这一轮子品牌部署，战略意图很明显，就是要用差异化的品牌格局抢占细分市场。

在手机细分市场 1.0 时代，“价格”成为划定用户的主要考量，手机厂商的主力产品线一般对应高端旗舰、年轻化市场以及性价比。所以在 4G 时期，产品的细分依然绕不开价格，“价格战”打得火热，手机新品发布会上动不动就 “diss”友商成为当时手机圈的常态。

在手机细分市场进入 2.0 时代后，品牌定位清晰明确、差异互补性强，同时用户群体的定位也更加细分化。而在产品方面，功能差异化成为厂商产品定位的重要考量，尤其进入 5G 普及后，进一步激发手机厂商的变革与创新。

手机厂商为了抢占更加细分的市场，开始围绕用户需求来打造差异化产品。

其中，Redmi 主打极致性价比，黑鲨主打游戏手机，荣耀主打技术，realme 主打性能和游戏体验，iQOO 主打性能旗舰。

在业内人士看来，消费者需求正由千人一面到千人千面，个性崛起带来个性化需求爆发，比如颜值、性价比、高品质、社交属性等等，多元化和垂直细分化已经成为必然趋势。

如何击中用户需求 厂商玩法各不同

既然细分市场已经被手机厂商推倒了战略的高度上，产品的差异化就变得尤为关键，这是存量市场厮杀出自己细分赛道的不二法门。

所以，我们看到大部分品牌开始抛弃过去按年龄、收入等粗放的客群划分方式，从更细致的维度给消费者贴上各种各样的标签：

比如关注新的用户人群（如二次元，潮玩群体）；关注新的使用场景（健身、商务办公、户外）；关注新的产品需求（如手游、拍照、快充）；关注新的情感需求（如炫酷、颜值主义）等……

捋一捋手机圈近期发布的新品不难发现，新品所面向的用户群体更加多元化。

3 月 23 日，黑鲨科技推出了全新的黑鲨 4 Pro 游戏手机。据了解，全新的黑鲨 4 系列标配 6.67 英寸三星 AMOLED 高刷屏，搭载高通骁龙 888 旗舰性能处理器。同时，全系标配的双机械升降式实体肩键更是被玩家戏称 “开了物理级外挂”，为玩家带来了全方位的升级体验。

作为成立仅三年的品牌，realme 则希望通过高性能 + 性价比的方式，尝试中高端产品细分市场，从而找到更多的目标用户。最新推出的 realme GT，售价不到 3000 元，但在硬件上采用的却是 2021 年的旗舰水准，除了骁龙 888 处理器外，还采用了 LPDDR5 运存及 UFS3.1 闪存，是目前旗舰手机的标准配置。

虽然进入细分市场已经是大势所趋，但是具体效果还是要看各大品牌的真正实力与实际运作。唯一可以确定的是，头部品牌将会在拓宽细分市场和冲击下沉市场两条线路上并行。今年在细分用户群市场的争夺，谁将切走这块市场最大的蛋糕，还很难说。