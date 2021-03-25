美股全线下跌，哔哩哔哩大跌 9.71%，蔚来、理想、小鹏跌逾 10%，腾讯音乐暴跌 27%

北京时间 3 月 25 日消息，星期三美股收跌，科技板块领跌。截至收盘，道指跌 3.09 点，跌幅为 0.01%，报收 32420.06 点；标普 500 指数跌 21.38 点，跌幅为 0.55%，报收 3889.14 点；纳指跌 265.81 点，跌幅为 2.01%，报收 12961.89 点。

美国主要科技巨头悉数下跌：

▲ 美国主要科技巨头

中国主要科技股全线下跌：

▲ 中国主要科技股

中概股股价

其他中概股绝大多数下跌，其中上涨的公司包括：

▲ 上涨的其他中概股

与上一交易日持平的公司包括：

▲ 与上一交易日持平的其他中概股

下跌的公司包括：

▲ 下跌的其他中概股

▲ 世纪互联与启迪控股达成股份回购协议，总对价约为 2.6 亿美元

世纪互联集团昨晚宣布与启迪控股集团签订股份回购协议。根据协议约定，世纪互联将向启迪控股回购 48634493 股 B 类普通股，回购总对价约为 2.6 亿美元。回购价格按照截至 2021 年 3 月 22 日的前 30 个交易日的日成交量加权平均价的八八折计算，即回购价格为每普通股 5.346 美元，或每股美国存托股 32.076 美元。世纪互联创始人兼执行董事长陈升表示：“世纪互联即将迎来纳斯达克上市十周年之际，公司正在全力迈进下一个十年的重要发展阶段，更加开放多元、更加国际化的股东结构加上灵活、低成本的融资渠道，将助力我们以技术创新及优质资源来推进企业的增长，并为股东创造长期价值。”这次股份回购交易完成后，启迪控股提名的董事将从世纪互联董事会辞任，并且其所持有的剩余全部世纪互联 B 类普通股将转换为同等数量的 A 类普通股。此外，世纪互联获悉，启迪控股已达成协议，以与前述回购股份交易相同的价格，向陈升先生的关联公司 Beacon Capital GroupInc. 转让一定数量的普通股。若该转让交易顺利完成，启迪控股在世纪互联的持股比例将下降至 5%以下。常规交易中，世纪互联下跌 6.02 美元，跌幅为 17.65%，报收于 28.08 美元。

▲ 荔枝与天际汽车达成车载音频合作协议

音频平台荔枝今日正式宣布与中国知名新能源企业天际汽车达成车载音频方向合作，将荔枝的车载音频产品接入天际汽车的车载系统。据悉，荔枝的车载音频系统将应用在天际汽车旗下第二款车型天际 ME5 上，该车型定位于智能 A + 级 SUV，采用了与天际 ME7 相同的设计语言，提供纯电版以及增程版两种动力可选，计划将于今年年内上市。随着新能源汽车行业以及车联网的不断发展，播客逐渐成为最适合车载娱乐的媒介形式之一，而车载场景或许将成为播客重要的使用场景。凭借优质的播客内容和 AI 赋能的内容推荐及分发引擎，荔枝能触达更广泛的用户群体，持续提升车载音频体验。今天常规交易中，荔枝股价下跌 0.82 美元，跌幅为 9.52%，报收于 7.79 美元，盘中一度摸高 9.06 美元。

美国 / 国外科技股

其他国外科技股绝大多数下跌，其中上涨的公司包括：

▲ 上涨的其他国外科技股

下跌的公司包括：

▲ 下跌的其他国外科技股

▲ 英特尔投资 200 亿美元大兴土木，或致股价大跌 15%

投资公司 Wedbush 分析师马特 · 布赖森（Matt Bryson）指出，英特尔投资 200 亿美元建设芯片工厂的计划，可能会打压其近期股价。星期二晚上，英特尔 CEO 帕特 · 基辛格（Pat Gelsinger）发布了 “IDM 2.0”计划，投资 200 亿美元在美国亚利桑那州建设两座芯片制造工厂，为自己或第三方制造芯片。布赖森说，尽管英特尔的计划近乎完美，但它耗资巨大，需要时间，会拖累股价。他给出的 12 个月英特尔目标股价为 53 美元，比当前价位低约 15%。布赖森维持对英特尔股票 “弱于大盘”的评级。星期三英特尔股价高开 4.8%，而后一路走低。常规交易中，英特尔股价下跌 1.44 美元，跌幅为 2.27%，报收于 62.04 美元。今年以来，英特尔股价累计上涨 24.5%。布赖森表示，“我们认为，基辛格增加投资的做法，对英特尔而言绝对是正确的，但几乎肯定会影响到未来 2-3 年的利润和现金流。在对营收预期与平均水平基本一致的情况下，英特尔预期 2021 年现金流为 100 亿美元，远低于 173 亿美元的平均预期，就很好地说明了这一点。对于英特尔的战略，我们唯一的问题是，英特尔如何同时成为代工厂商的客户和竞争对手。”

▲ 马斯克：用户在美国可以用比特币购买汽车了

特斯拉 CEO 埃隆 · 马斯克 (Elon Musk)星期二表示，在美国，用户可以用比特币购买公司汽车产品。特斯拉上个月披露，已买进价值 15 亿美元的比特币，将很快接受用户使用比特币购买产品。马斯克在推文中说，“用户可以使用比特币购买特斯拉汽车。”特斯拉网站上的一个支持网页，解释了用户使用比特币购买公司汽车的方法。特斯拉汽车的税前价格通常介于 37990 至 12.4 万美元之间。马斯克还说，“今年晚些时候”，用户在美国境外也将能使用比特币购买汽车，但没有指明具体哪个国家。马斯克表示，为了接受比特币，特斯拉使用了 “内部开发”和 “开放源代码软件”。他说，特斯拉 “直接运行比特币节点”。特斯拉在退款政策中提醒用户，如果退款，公司可以选择退还美元或比特币，保留以购买汽车时比特币的确切价格退还美元的权利。显而易见，这使得特斯拉能受益于比特币和法定货币之间汇率的变化。投资公司 Wedbush 分析师丹尼尔 · 艾维斯（Daniel Ives）星期三发表投资报告称，他们预计特斯拉要到今年下半年才能真正开始让用户使用比特币购买汽车，“我们预计，未来 12 至 18 个月内，通过比特币完成的交易占比不足 5%，不过，随着未来数年比特币接受程度的提高，这一比例会不断提升”。常规交易中，特斯拉股价下跌 31.89 美元，跌幅为 4.82%，报收于 630.27 美元。