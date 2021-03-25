超英剧集热播，迪士尼 Disney+ 美国订阅价涨至 7.99 美元 / 月

IT之家3月25日消息 迪士尼流媒体服务 Disney+ 近日订阅量持续火热。在结束了 9 集的《旺达幻视》迷你剧之后，紧接着又带来了漫威宇宙的另一剧集《猎鹰与冬兵》。据外媒 macrumors 消息，从当地时间 3 月 26 日（周五）开始，美国地区 Disney+ 订阅价格将由 6.99 美元 / 月涨至 7.99 美元 / 月（约 52 元人民币 / 月）；全年的订阅价格也将上涨 10 美元，达到 79.99 美元（约合 522 元人民币）。因此想要订购该流媒体服务的用户，应转抓紧时间赶在涨价前进行购买。

除此之外，Disney + 捆绑 Hulu、ESPN + 流媒体服务的价格也将上涨 1 美元至 13.99 美元 / 月。如果用户想要获得体验最佳的无广告版本，现在需要付出每月 19.99 美元的价格。

目前正在热映的美剧《猎鹰与冬兵》已经播出了第 1 集，收获了 IMDB 8.2 分的好评。该剧每集长度近 1 小时，共 6 集，讲述了《复仇者联盟 4：终局之战》之后发生的故事。该剧第 2 集将在美国当地时间周五播出。

IT之家了解到，迪士尼于 2020 年便首次宣布涨价，今日正式确定涨价日期。截至今年三月，Disney+ 全球订阅用户已经突破 1 亿。