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小米折叠屏新机工信部备案新增 16GB+512GB 皇帝版：贵贵贵

2021/3/25 7:21:00 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家 3 月 25 日消息  微博博主 @数码闲聊站 透露，虽然小米本 3 月 29 日春季发布会上没有小米平板，但将会推出一款 “你们期待了两年多的产品”，预计将在今天官宣。而这款设备将是一个大家伙，暗示小米 MIX Fold 折叠屏手机要来了。小米已经确认小米 11 Pro、小米 11 Ultra、小米笔记本 Pro、小米新空调物种将发布。

▲基于专利绘制的渲染图，图源于 LetsGoDigital

据 @数码闲聊站 最新消息，小米最近几款新机在工信部的备案信息，新增了多个内存版本，J18 还有一个 16GB+512GB 皇帝版，贵贵贵。

IT之家曾报道，有一款型号为 M2011J18C 的小米机型此前通过了工信部审核认证，据透露该机即为小米首款折叠屏旗舰机，正面无开孔。J18 内折方案内部结构和三星 Galaxy Z Fold 2 比较类似。J18 定位明显不一样，电池更大快充更强，影像平平

此前爆料显示，小米折叠屏手机屏幕刷新率为 90Hz（工程机），但可以做到 120Hz，且采用三星最新的 UTG 柔性玻璃技术。其中小米折叠屏新机代号 Cetus，带有 108MP 摄像头，似乎运行基于 Android 11 的 MIUI 12。

▲ 疑似小米折叠屏机型的地铁泄露图。

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关键词：小米手机折叠屏

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