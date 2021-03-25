符合技术标准即可，智利拟向华为购买 5G 网络设备

与许多拉美邻国相比，智利已经制定了时间相对较为紧迫的 5G 网络建设计划。智利官员表示，该国拟从美国或中国供应商那里购买 5G 网络设备，包括华为。

智利电信部副部长帕梅拉 · 吉迪 (Pamela Gidi)表示，只要企业符合网络安全的既定技术标准，智利就不会对承包建设 5G 网络的供应商的 “供应链或国籍”做出特别规定，这无疑为其购买华为设备敞开了大门。

中国和美国分别是智利的第一和第二大贸易伙伴，智利政府希望以对所有全球供应商持开放、欢迎的态度，来加快 5G 网络建设。2020 年年底，华为曾宣布在圣地亚哥建立第二个云数据中心。

吉迪说，这也可能吸引亚马逊子公司 AWS 到来，后者已经考虑在智利或其邻国阿根廷建设数据中心。他补充说：“我们认为很明显，建设 5G 网络可以帮助亚马逊和其他未来决定在智利落户的公司做出决定。”

与此同时，微软去年 12 月宣布在智利建设数据中心区，该公司总裁布拉德 · 史密斯 (Brad Smith)表示，云计算生态系统将在未来四年为智利创造 113 亿美元的额外收入和 5.1 万个就业机会。

智利最近也在积极参与光缆线路的建设。去年 4 月，谷歌连接加州和智利的 10460 公里长 Curie 光缆落户在瓦尔帕莱索。位于奥克兰和悉尼之间、长达 12875 公里长的 Transoceanic 光缆也将智利与亚洲连接起来。

智利的 5G 竞赛目前有三家运营商对决。上个月，移动运营商 WOM 赢得了建立 5G 网络的政府招标。WOM 的前身是 Nextel Chile，于 2015 年被伦敦私募股权公司 Novator Partners 收购，后者属于冰岛首富托尔 · 比约尔格洛夫松 (Thor Björgólfsson)所有。

Novator 还持有捷克、芬兰、波兰和希腊多家电信公司的股份，并于去年收购了哥伦比亚 Avantel 的多数股权，现在改名为 WOM 哥伦比亚。

西班牙 Movistar 和智利 Entel 也希望参与智利 5G 网络建设。WOM 似乎倾向于购买华为的设备，该公司也是智利 5G 频谱所有四次带宽拍卖的大赢家。

与拍卖相关的监管要求意味着，WOM 承建的网络将需要覆盖智利高速公路等连接不畅的地区，以及巴塔哥尼亚 (Patagonia)和复活节岛 (Easter Island)等偏远地区。