realme 8/Pro 发布：后者搭载一亿像素主摄，约 1617 元起

IT之家 3 月 25 日消息 Realme 8 和 Realme 8 Pro 昨天在印度正式发布，这两款手机是去年 Realme 7 和 Realme 7 Pro 的继任者。

IT之家了解到，Realme 8 Pro 在印度的价格为：6GB+128GB 机型 17999 卢比（约 1617 元），8GB+128GB 版 19999 卢比（约 1797 元）。这款手机将提供无限蓝、无限黑、幻彩黄三种颜色。Realme 8 Pro 首销时间为 3 月 25 日，在 Realme.com、Flipkart 以及线下门店进行销售。

Realme 8 在印度的售价为：4GB+128GB 机型 14999 卢比（约 1347 元），6GB+128GB 版本 15999 卢比（约 1437 元），8GB+128GB 版 16999 卢比（约 1527 元），有网络银和网络黑两种颜色。Realme 8 首销时间为 3 月 25 日。

Realme 8 Pro 采用了一块 6.4 英寸 FHD+AMOLED 显示屏，屏占比 90.8%，分辨率为 2400×1080 像素，支持 180Hz 触摸采样率，最高亮度为 1000nits。该显示屏还支持 DC-like 调光功能，号称是可以减少眼睛疲劳的护眼模式。该机搭载高通骁龙 720G SoC，搭配 Adreno 618 GPU，最高 8GB LPDDR4X 内存，128GB UFS 2.1 内部存储空间，可进一步扩展，该机是首款开箱即运行基于 Android 11 的 Realme UI 2.0 的手机。连接功能包括 4G LTE、双频 Wi-Fi、蓝牙 5.0、GPS 以及用于充电和数据同步的 USB Type-C 接口。

Realme 8 Pro 搭载了 4500mAh 电池，支持 50W 快充，但该公司在包装盒中附带了一个 65W 的适配器。摄像头方面，Realme 8 Pro 背面采用了四摄像头配置，配备了 10800 万像素 (f/1.88 光圈)的三星 HM2 主传感器，支持 PDAF 和 6P 镜头，800 万像素 (f/2.25 光圈)超广角镜头，视场角为 119 度，200 万像素微距镜头和 200 万像素黑白镜头。

Realme 8 Pro 的摄像头支持星空模式、倾斜 - 移轴、动态虚化、全景、超级夜景、霓虹灯人像、超 10800 万像素模式、色度提升等功能。手机可以录制 4K 30fps 视频和 1080P 120fps 慢动作视频。前置有一个 1600 万像素的索尼 IMX471 摄像头，用于自拍和视频聊天。该机尺寸为 160.6×73.9×8.1 毫米，重量为 176 克。

Realme 8 同样采用了 6.4 英寸 FHD+AMOLED 显示屏，屏占比 90.8%，分辨率为 2400×1080 像素，180Hz 触摸采样率，亮度为 1000nits。采用联发科 Helio G95 SoC 搭配 Mali-G76 MC4 GPU。有三个版本：4GB+128GB、6GB+128GB 和 8GB+128GB。

Realme 8 配备了铜质液冷系统，开箱即运行基于 Android 11 的 Realme UI 2.0。尺寸为 160.6×73.9×7.99 毫米，重量为 177 克。连接功能包括 4G LTE、双频 Wi-Fi、蓝牙 5.1、GPS 以及用于充电和数据同步的 USB Type-C 接口。

摄像头方面，Realme 8 后置采用四摄像头设置，拥有 6400 万像素（f/1.79 光圈）主传感器，配备 PDAF 和 6P 镜头，800 万像素（f/2.25 光圈）超广角镜头，视场角为 119 度，200 万像素微距镜头和 200 万像素黑白镜头。后置摄像头支持星空模式、倾斜移轴、动态虚化、全景、超级夜景、霓虹灯人像、超 10800 万像素模式、色度提升等功能。前置方面，该机前置 1600 万像素索尼 IMX471 摄像头，可用于自拍和视频聊天。电池容量为 5000mAh，支持 30W 快充。