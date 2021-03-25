亚马逊送货司机被迫签署 “生物识别同意书”，否则将失业

亚马逊以其泰勒技术主义而闻名：以提高效率为名使用数字传感器监控和控制其工人的活动。

今年早些时候，亚马逊在其货车中安装了使用机器学习技术的监控摄像头之后，告诉其员工：要么接受 AI 的监视，要么就会失业。

正如外媒 Vice 最初报道的那样，美国亚马逊送货司机现在必须签署 “生物特征同意书 “的协议才能继续为这家零售巨头工作。确切地讲，收集的信息似乎有所不同，具体取决于任何给定货车中安装了哪种监视设备，但亚马逊的隐私权政策涵盖了广泛的数据收集。

根据亚马逊的协议条例：驾驶员必须同意被收集的数据包括用于验证其身份的照片；车辆的位置与运动，包括行驶里程、速度、加速度、制动、转弯、跟随距离等；潜在的交通违规行为，例如超速、未能在停车标志处停车以及未系安全带；潜在的危险的驾驶员行为，例如分心驾驶或疲劳驾驶。

亚马逊 “生物识别同意书”

最后一点似乎最具争议性。今年 2 月，亚马逊就宣布将开始在其送货车中安装由科技公司 Netradyne 制造的 AI 摄像头，这些摄像头记录全部的时间内容，并识别危险行为，例如驾驶员打呵欠或看手机，然后系统再根据实际情况提供实时反馈，告诉驾驶员休息一下或将目光集中在马路上。

这种微观的管理以及 AI 系统出错的概率似乎激怒了一些驾驶员。一位司机在本月初告诉汤姆森路透基金会（Thomoson Reuters Foundation），这些摄像头是 “侵犯隐私权 “的。22 岁的亨利 · 查尔斯司机表示： “我们整天都在这里工作，我们已经尽力了，摄像机只是控制我们的另一种方式。”

其他司机干脆拒绝签字。一家亚马逊送货公司的老板告诉 Vice：“当有人告诉你，你是他们曾经为之工作并最尊敬的人时，这将是一次令人伤心的谈话，因为亚马逊对他们的管理太多了。”

在今年早些时候亚马逊宣布安装摄像头的消息时，亚马逊捍卫了这项技术，因为他们认为这将是安全的福音。亚马逊发现人告诉 The Verge 说：“我们整个运营部门正在进行安全投资，最近开始在我们的交付车队中推出基于摄像头的业界领先的安全技术，这项技术将为驾驶员提供实时警报，以帮助他们在驾驶过程中的安全。”

以前，亚马逊对于这类技术的部署主要集中在仓库工人，仓库的货物分拣人员必须在手持扫描仪的同时履行协议。该公司已获得拥有专利权的腕带，该腕带能够实时跟踪工人的手，当他们拿不到正确的物品时，使用触觉反馈来促使他们去拿正确的物品。最近，这一技术扩大了对游戏化技术的使用，以可以换取数字化的奖励敦促工作人员更加努力。

在给 The Verge 的一份声明中，亚马逊发言人 Deborah Bass 说，这些摄像头只是在 “帮助驾驶员和我们提供安全的设备”。Bass 表示，亚马逊从 2020 年 4 月至 2020 年 10 月在超过 200 万英里的交付路线上试用了该技术，其结果显着改善了驾驶员和社区的安全性，其中事故减少了 48%，违反停车标志的情况减少了 20%，没有系安全带的驾驶减少了 60%，分心驾驶的情况减少了 45%。

“不要相信那些声称这些摄像头是用在除安全以外的其他目的的说法。”Bass 说。