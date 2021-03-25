电子烟，没有电子只剩 “烟”

监管重锤电子烟的消息引得行业大震动。



3 月 22 日，工信部发布了《关于修改<中华人民共和国烟草专卖法实施条例>的决定（征求意见稿）》。其中有句话，「电子烟等新型烟草制品参照本条例中关于卷烟的有关规定执行。」

这句话引得资本市场应声大跌。3 月 23 日，悦刻母公司雾芯科技美股大跌 47.87%，连带着雾芯上游的电子烟雾化器供应商思摩尔国际，盘中跌幅也一度超过 30%。

但从业者却在谨慎发言、静等条例细则的同时，暗暗有些乐观。「细则还没出来，不好评价，大概的感觉是利好。我认为不是生死，就是好事。」精盐科技创始人对极客公园说。

征求意见将在 4 月 22 日结束，一个月以后，各项监管细则可能将更加清晰。现在的讨论声音或许都是征求意见稿里要参考的意见，各方表态也很积极。

这一场传统卷烟和电子烟的庙堂江湖之争，还需静观其变。

电子烟收编国家队？

争议主要集中在理解「参照」一词所指的范畴和程度。

既然是「参照」，就不是「按照」卷烟监管的全部规则，那其中电子烟的监管机构是否和传统卷烟一致？是否会将电子烟产业链全部纳入烟草专卖行政系统管理？税收政策又将多大程度和卷烟一致？这些未确定的细则内容或许才对电子烟行业更为重要。

各家券商对「参照」的预判观点不一。

天风证券研报认为，此次修例将首先明确雾化电子烟的监管主体，由中烟作为监管机构进行监督检查，加强监管是主要目的，完全禁售或完全专营专卖的可能性较低。光大证券认为，电子烟或将承担更多的社会责任与利税职能。当前尚难以判断国内电子烟相关法律制度的落地情况，因此对于电子烟行业建议以观望为主。

中信证券研报指出，《征求意见稿》的出台提升了政策走向专卖管理的可能性，但不意味着未来一定走向专卖管理，中性情形概率最大：中烟与民企共赢，思摩尔确定性显著大于雾芯科技。

多方的声音都在加入讨论。北京市控烟协会 3 月 23 日回应称，对电子烟的乱象应该加强监管，但建议不纳入烟草专卖监管，而是交给卫生健康部门、食品药品监管部门或市场监督管理局进行监管。

北京市控烟协会会长张建枢认为，电子烟只有加热不燃烧型属于烟草，其他主要类型不是烟草制品，如果将电子烟全部纳入烟草专卖，是给已经对国民健康造成严重危害的烟草业进一步扩张的机会。「现在电子烟与普通烟草是竞争关系，如果把它们全部纳入烟草专卖监管，会使烟草业更加难以约束。」

从电子烟产业链来看，大致可以认为由「生产商、各级代理商和零售店」组成，对照烟草制品的要求看，每个环节必须获得许可证件。

根据《烟草专卖法》，对于烟草生产销售企业，必须获取烟草专卖许可证，分为烟草专卖生产企业许可证、烟草专卖批发企业许可证和烟草专卖零售许可证。三个证件便对应的是烟草制品的生产端、流通端和零售端。

中商产业研究院分析认为，《决定》的出台，并无意取缔所有私营电子烟企业，未来的电子烟市场，仍然留给了私营电子烟企业发展的空间。但过往那种低门槛、自由经营的时代将彻底结束，电子烟产业进入许可经营时代。

要是收编进「国家队」，这三个证件的取得可并不容易。同时，曾在电子烟线上禁售后收敛很多的微商渠道，或将更加低调隐秘，随着规定的落地彻底进入历史。

羊毛出在羊身上

说到税收，重点来了。众所周知，烟草行业是利税「奶牛」，2020 年，中国烟草税收约为 10000 亿元人民币，在中国所有行业中常年占据首位，烟民对国家贡献巨大。

目前，电子烟基本上是按照一般商品进行征税，税率为 13%，据国家烟草专卖局报告，我国卷烟综合税率为 66.6%。即便是「参照」，电子烟税率提高后，电子烟行业的利润空间也将被压缩。

电子烟纳入卷烟监管体系后，税收也按照一套计算方法来的话，电子烟民也能再贡献将一笔。目前市场上主流电子烟的烟弹 99 元一盒，整个价格的卷烟要按照甲类卷烟征收 16% 的增值税、56% 的甲类卷烟消费税、以及 11% 的商业批发税计算，总税率达到 83%。

但其实，正如一位电子烟从业者说到，「羊毛出在羊身上」，再高的税也抵不过烟的成瘾性，卷烟早已证明。对于烟民来说，就算是涨价，该抽还是要抽。

经济学中，这叫作需求曲线相对于供给曲线缺乏弹性，这时税收更多的会转嫁于消费者。也就是需求提高后，烟民还是会承担了主要的税收，抽掉税后，电子烟厂商就像便于收税管理的代收中转点。

所以现在的情况下恐怕很难一刀切收编电子烟。电子烟行业发展带来的消费拉动、出口创汇和就业岗位都不容小觑。

据中国控烟协会数据，目前全国共有电子烟生产企业 1000 多家，专卖店 2.3 万家，2020 年国内销售额约为 145 亿元。目前与电子烟有关的就业岗位约 350 万，我国从 2019 年开始，就承包了全球电子烟产能的 9 成左右，每年的出口额可达 500 至 600 亿元。

贝瑞研究认为，电子烟不是说和卷烟一样专营就能专营的，另起炉灶自己建一套生产网络不容易实现。而且，只要电子烟纳入有效监管体系内，税收的问题根本就不是问题，只要交得足、按时交，就达到了目的。

只有大户人家想上户口

对于需求提高的看好，是电子烟行业自信来源的一部分。艾媒数据显示，2020 年美国电子烟消费者占吸烟人数比重最大，为 13%。其次是英国、法国，所占比重为 4.2%、3.1%。而中国电子烟消费者占吸烟人数比重较低，仅为 0.6%，说明中国电子烟行业发展空间广阔。

正如很多行业人士乐观看待监管，他们觉得把电子烟纳入监管，是给原来的黑户上了户口。查阅悦刻的工商信息发现，早在 2020 年 6 月，公司许可信息新增《烟草专卖生产企业许可证》《烟草专卖批发企业许可证》。其他电子烟企业这两证的并不多，悦刻算是提前布局了。

从监管历史动作来看，能看到逐步收紧规范的轨迹。最先是 2019 年 3·15 晚会，电子烟被批评质量问题，到 10 月末，出台电子烟线上禁售规定，再到如今的参照卷烟监管，已经成功突围的头部电子烟品牌马上要进入正规军行列了。

很多业内人士表示的监管是好事就是这个逻辑。经过强监管的洗礼，电子烟行业会快速向头部集中，走向规范化。但对上不了户口的小电子烟企业来说，若没有没有和悦刻一样强大的渠道资源，在准入获取、税收等层面会面临许多难题，或许就此败退。

在电子烟行业进入强监管的下半场，行业的头部品牌竞争时代即将来临。

吸烟确实有害健康，贩卖成瘾性确实是好生意。