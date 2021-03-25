腾讯重回高光时刻：去年投资收益占净利一半，金融及云 “不追求规模”

3 月 24 日，腾讯发布 2020 年四季度及去年业绩报告。财报显示，2020 年腾讯营收 4820.6 亿元人民币，同比增⻓ 28%，市场预期 4810.26 亿元 ; 归母净利润 1598.47 亿元人民币，同比增⻓ 71%，非 国际会计准则下的净利润为 1227.4 亿元人民币，同比增⻓ 30%。

四季度营收 1336.69 亿元人民币，同比增⻓ 26%; 第四季度归属于公司股东的净利润 593 亿元人⺠币，同比增⻓ 132.7%，非国际会计准则下的净利润为 332 亿元人民币，同比增⻓ 30%。

按业务来看，腾讯增值服务业务去年收入同比增⻓ 32% 至人⺠币 2642 亿元，在线广告营收 822.7 亿元，同比增⻓ 20.3%，金融科技及企业服务收入 1280.8 亿元，同比增⻓ 26.4%。

增值服务中，网络游戏收入增⻓ 36% 至人⺠币 1561 亿元，占整体增值服务收入 59%。智能 手机游戏收入总额及个人电脑客户端游戏收入分别为人⺠币 1466 亿元及人⺠币 446 亿元。

截止到去年 12 月 31 日，微信及 Wechat 合并月活跃账户数同比增⻓ 5.2% 至 12.25 亿，QQ 智能 终端月活跃用户数同比下降 8.1% 至 5.95 亿。财报指出，去年通过小程序产生的交易额同比 增⻓超过一倍。

值得注意的是，腾讯本次年报中首次披露了未成年人游戏流水占比。腾讯表示，在去年第四 季度，18 岁以下未成年人对其在中国网络游戏流水的占比为 6.0%，其中 16 岁以下未成年人 的流水占比为 3.2%。

此外，《腾讯研发大数据报告》显示，2020 年腾讯研发人员占公 司总人数的 68%，同比增⻓ 16%，新增研发项目超 4000 个，同比增⻓ 22%。

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投资收益大超预期

整体来看，腾讯交出的 2020 年报成绩超出预期，其中值得关注的是，四季度归母净利同比 增⻓达到了 132.7%，录得 593 亿元人⺠币，而非国际会计准则下的净利润为 332 亿元，同比 增⻓ 30%。两种会计准则计算的数额相差较大，主要由来自投资公司的损益导致。

财报显示，去年来自投资公司的收益为 694.7 亿元，其中第四季度该部分收益就高达 369.3 亿 元，占该季度经营利润的一半。而去年，腾讯对上市及非上市公司做出的新投资及额外投资 支出共 478 亿元。

日前，《日经新闻》援引的统计数据显示，2020 年，腾讯对多个行业共计 163 家初创企业进 行了投资，投资总额超过 120 亿美元 (约 781 亿人⺠币)，较 2019 年增⻓ 40%。而且，腾讯 已经超过阿里，成为中国非金融企业中对初创企业投入最高的企业。

财报显示，去年年底，腾讯所投资的公司公允价值达到了 9819 亿元，较前一年增⻓近 6500 亿元。

此外，腾讯于去年四季度开始合并易⻋的广告及企业服务收入，该部分对相应两部分营收贡 献不小。以及，并表⻁牙直播后的社交网络收入增⻓ 27% 至人⺠币 279 亿元，直接拉高了 营收及净利增⻓。

去年 6 月 21 日，易⻋公司发布公告称，董事会一致批准并正式与腾讯控股、黑⻢资本牵头组 成的买方团签署合并协议，买方团将以每股美国存托股票 (ADS)16 美元的现金价格购买易⻋ 股票，此次总交易金额达 11 亿美元，约合人⺠币 77.88 亿。

腾讯砸 11 亿美元接盘易⻋，被外界看作是腾讯补充汽⻋金融业务的信号。易⻋旗下的汽⻋金 融业务易鑫，为公司贡献了近半数营收，且已于 2014 年拆分为易鑫集团独立运营，后于 2017 年登陆港交所。2017 年至 2019 年的易⻋财报显示，包括自营融资服务和贷款撮合服务 的交易服务业务，在总营收中占比最高，分别为 44.2%、50.8%、53.5%。

游戏或遭围攻

四季度财报显示，腾讯网游收入为 391 亿元，虽然同比增⻓ 29%，但出现了 2019 年三季度以 来的首次下滑，不过整体走势仍处于上升阶段。去年前三季度该部分收入分别为 373、383 以及 414.2 亿元。

尽管腾讯在全球范围内的游戏⻰头位置暂时难以撼动，但去年以来，行业内的几次高光时刻都 并非来自于腾讯，这无疑让腾讯产生了一定危机感。今年开年以来的三个月时间，腾讯对游 戏公司的投资数量达到 21 家，其中包括以 27 亿增持世纪华通，成为其持股 10% 的第二 大股东。而去年年底，腾讯更是一连投资 14 家游戏公司。

腾讯正希望亡羊补牢。据晚点报道，去年的现象级游戏《原神》被腾讯错失，Sensor Tower 最新数据显示，《原神》移动端收入已经达到 8.74 亿美元，加上主机端的收 入，《原神》的营收可能已经超过《王者荣耀》。

而《原神》之前，2017 年，腾讯曾因认为二次元及女性赛道市场太小，而放弃对游戏公司 叠纸的投资，结果是叠纸于当年上线乙女游戏《恋与制作人》，首月流水超过腾讯的《穿越 火线 : 枪战王者》。

《原神》成功的各种因素中，最为腾讯警惕的是，《原神》发行时绕过了腾讯的渠道体系，选择在 B 站、抖音及⻄瓜等新渠道进行投放，结果月流水超过 2.5 亿美金。且据悉腾讯曾向米 哈游递出投资橄榄枝，但遭到拒绝。

腾讯游戏正在面临前所未有的竞争压力。除各细分垂类的游戏工作室外，老对手字节跳动也 正加紧步伐。2 月 22 日，字节跳动以朝夕光年作为游戏品牌，整合上线。3 月 22 日，字节跳 动还收购了 MOBA 游戏《Mobile Legends: Bang Bang》的厂商沐瞳，据悉收购金额达 40-50 亿美元。

不过，字节去年大张旗鼓为游戏业务招了一万人后，仍旧没有一款过硬的自研游戏出台。而腾讯也正通过挖掘 IP 价值寻找增量，比如手游版《英雄联盟》版号已经获批，将很快上线。二者的竞争还未有定数。

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广告回温

一直走下坡路的广告业务也在该季度开始回升。财报显示，去年全年腾讯在线广告营收 822.7 亿元，同比增⻓ 20.3%，其中四季度增⻓ 22% 至 247 亿元，这是广告收入自 2019 年 Q2 以来的最高增速。财报解释称，该项增⻓主要反映广告主对微信朋友圈资源以及对移动广告 联盟提供的定制化应用内解决方案的需求增加。

而广告收入中，媒体广告也在 2019 年 Q1 之后首次迎来正增⻓，同比增⻓ 8% 至 43 亿元。社 交广告则增速回升至 25%，录得收入 204 亿元。上一季度该部分营收增速曾回落至 21%。

腾讯高层曾在财报电话会上回应表示，短视频广告的冲击只针对腾讯视频，但以微信为代表 的社交广告有差异化优势，eCPM 相比短视频更高，“有些客户不只想转化为交易金额，更 想转化为私域用户关系”。

微信⻓久保持克制的商业化及更新节奏，但去年以来，一系列更新紧密登场，在内容生态、 交易生态和广告生态三个维度快速迭代的功能近 30 余项。在开通小程序直播功能、上线小商 店之外，视频号功能上的打通，完成了微信内部闭环的最终一步，其强渗透策略也证明了视 频号在微信内部最高优先级的地位。

自去年 1 月 19 日内测以来，视频号已经迭代 4 个大版本，陆续支持了顶部分栏、 转发朋 友圈大屏显示、⻓视频、直播打赏、连⻨等功能。并推出了原创计划，以激励创作者充实视 频号内容生态。此外，视频号打通小商店，更多也是出于增加用户粘性，进而提高广告转化 率的考量。

最新的动态是，视频号和公众号已经实现打通，可以双向导流。至此，视频号在微信生态内已几乎完成各环节的互联互通。这意味着，微信要借由视频号实现媒体广告及社交广告的新增⻓点。

上季度财报中，腾讯曾指出，公司将通过在微信属性内的交叉引用来提高内容和服务发现的 效率，比如，用户可以按下按钮搜索出现在聊天框中的单词和短语，从小程序、公众号和朋 友圈中找到内容和服务。在朋友圈，用户可以在帖子中创建话题标签，朋友可以点击这些标 签，从官方账号、视频源和 H5 ⻚面访问深度链接的搜索结果。

“搜一搜”和视频号一同，正在成为微信至关重要的连接器。财报显示，目前微信搜一搜月活 跃用户已经超过 5 亿。搜一搜团队曾表示，希望通过品牌官方区串联起包括直播、视频 号、小程序、公众号在内的各项微信能力，帮助品牌提升用户转化的链路，形成有效的商业 闭环。

金融及云业务作为腾讯新的战略重点，本季度录得营收 385 亿元，同比增长 29%，全年收入 1280.8 亿元，同比增⻓ 26.4%，较上一年 40% 的增速有所放缓。营收占比上来看，金融及云业务也仍旧停留在 27%。

虽然增速和占比并不出彩，但腾讯在财报中解释称，“金融科技业务但战略重点是积极配合监管机构，与行业合作伙伴一起推出合规及普惠的金融科技产品，同时优先考虑风险管理，而非追求规模。”这显然与当下正在进行的互联网金融监管有关。

在经历 2018 年的低谷期后，腾讯在两年时间里重回正轨，业务趋于稳定，剩下唯一棘手的 问题，可能就是反垄断监管的大旗了。⻢化腾在财报电话会议上首次回应反垄断表示，腾讯 “会积极配合监管部⻔，总的来说尽可能做到合规，保证⻓远的发展”。