100 亿美元，半导体厂商 Marvell 收购 Inphi 已获中国监管机构批准

日前，领先的半导体厂商 Marvell 在官网宣布，中国国家市场监督管理总局（SAMR）已经批准该公司收购 Inphi 的提议。预计该笔交易将于 2021 年 4 月完成，尚需 Inphi 和 Marvell 股东的批准，双方股东将在当地时间 4 月 15 日分别进行投票。

回顾本次交易，当地时间 2020 年 10 月 29 日，Marvell 宣布将通过股票 + 现金的方式，以总价约 100 亿美元收购光芯片厂商 Inphi。交易完成后，Marvell 将进行重组，从而为一家企业价值约 400 亿美元的半导体公司。

Marvell 指出，将 Marvell 的存储、网络、处理器和安全产品组合与 Inphi 领先的高速光电互连平台相结合，将使合并后的公司在数据基础设施架构中获得端到端的技术领先优势。这项高度互补的交易将扩大 Marvell 的市场范围，并加速 Marvell 在超大规模云数据中心和 5G 无线基础设施领域的领先地位。

Dell'Oro Group 分析师 Sameh Boujelbene 在此前的评论文章中指出：“考虑到 Inphi 在数据中心内部以及数据中心间的光电互连领域的强大地位，我们认为此次收购是战略性和互补性的，而非机会主义。Inphi 在 5G 回传，中传和前传中的市场地位不断提高，同时 Inphi 的技术和潜在市场与 Marvell 的存储、网络、处理器和安全产品组合相辅相成，从而加速合并后的公司在云和 5G 基础设施方面的增长。”

Marvell 的高管团队预计，此次收购将有助于扩大其在大型云服务商客户中的市场份额。合并后的公司将新增 4 家年收入超过 1 亿美元的云服务商客户。

据悉，交易完成后，Marvell 股东将拥有合并后公司的约 83% 股权，Inphi 股东将拥有合并后的公司约 17% 股权。Inphi 总裁兼首席执行官 Ford Tamer 将加入 Marvell 董事会。