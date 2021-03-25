鲁大师进军电动单车评测：含基础测试和智能化测试，首批榜单曝光

IT之家 3 月 25 日消息 鲁大师于 3 月 24 日晚举办了春季发布会，发布了全新的 PC 端鲁大师软件，重建了测试体系。此外，鲁大师还宣布推出电动单车评测评级体系，依托鲁大师智慧硬件评测实验室，从基础测试、智能化测试两大方面对电动单车进行测评。

基础硬件测试的项目包含性能、续航、操控设计、舒适度、安全性、防水以及耐久性等，模拟日常使用中的多种场景。每个项目下还包含多个子项。

智能化测试方面，鲁大师对电动单车的智能程度分为 B0-B4 5 个级别，包含传感器、定位系统、三方设备交互能力、驾驶辅助以及娱乐等方面，测试项目复杂详细。

鲁大师表示，由于测试过程复杂、测试周期较长，因此目前仅对 6 款车型进行了评测，价格覆盖 2000~15000 元。榜单中九号电动车 B 系列 90 款夺得了 548 分，位列榜首，其次是小牛 MQis 等型号。

九号 B90 电动车搭载 400W 电机，有着多个传感器和防盗措施，配备 ATL 锂电池，最高续航 80km，目前售价 5499 元。

IT之家获悉，鲁大师还表示未来将逐渐对更多的电动单车进行评测，打造为如手机、PC 天梯榜一样完善的评分数据库。