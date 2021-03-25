加密交易所 Coinbase：负责美图 9000 万美元比特币 / 以太坊购买和托管业务

3 月 25 消息，据国外媒体报道，今日加密交易所 Coinbase 披露，其机构托管平台帮助中国科技公司美图购买和托管了约 9000 万美元的比特币和以太坊。

在今天的一篇博客中，Coinbase 称本月美图以约 1,790 万美元购买了 379 枚比特币，以 2,210 万美元购买了 15,000 枚以太币，紧随其后以 2,160 万美元购买了 386.08 比特币，以 2,840 万美元购买了 16,000 枚以太币。Coinbase 还为这些数字资产提供了冷存储，这些资产现在价值超过 9400 万美元。

根据官方公告，Coinbase Institutional 是美图公司加密交易和托管的唯一合作伙伴。Coinbase Custody 负责加密资产的托管，这些资产被保存在 Coinbase 安全的脱机冷藏库中，拥有最高级别的安全性并符合行业最高的监管标准。

美图首席财务官 Gary Ngan 表示：“加密货币不是新事物，但作为一家上市公司购买加密货币，同时确保交易和存储的安全性以及遵守各种法规和审计要求，犹如在未知的水域中航行。”

另外，MicroStrategy 也是 Coinbase 的知名机构客户之一。Coinbase 的机构托管平台是该公司 9 月份购买 4.25 亿美元比特币的主要合作伙伴，这笔交易历时 5 天。