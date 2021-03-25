陌陌发布 2020 年财报：全年营收 150.242 亿，净利润 28.962 亿

3 月 25 日消息 今日中国移动社交网络平台陌陌（Nasdaq: MOMO）公布了 2020 年第四季度及全年未经审计的财务业绩。财报显示，2020 年第四季度，陌陌公司净营收达 37.952 亿元（约 5.816 亿美元），不按照美国通用会计准则计量，2020 年四季度归属于陌陌母公司的净利润为 8.364 亿元（约 1.282 亿美元），持续 24 个季度盈利。

2020 年全年，陌陌公司净营收达到 150.242 亿元（约 23.026 亿美元）。不按照美国通用会计准则计量，归属于陌陌母公司的净利润为 28.962 亿元（约 4.439 亿美元）。不按照美国通用会计准则计量，每股美国存托股 (ADS)摊薄净利润为 13.16 元（约 2.02 美元）。

陌陌公司 CEO 王力表示：“2020 年对我们来说是艰难的一年。让我感到自豪的是团队面对重重挑战，仍能够坚持不懈地专注于我们的核心使命。我们对这一核心使命的恪守也使我们在过去一年里，能够为了公司和社区的长远利益做出艰难但正确的决定。经过数月的努力，陌陌主平台的内容生态系统和业务都开始呈现积极发展趋势。对于团队来说，这段艰辛的历程让我们收获了宝贵的成长经验。我很高兴地看到我们终于从暂时的困境走出，能够扎实且更好地把握未来的增长机遇。”