汽车行业如何突破天花板？这个四月，上汽将给出他的答案

今年 2 月，上汽集团发布消息，称今年 4 月将会召开上汽零束 SOA（Service-Oriented Architecture）平台开发者大会。

根据上汽的介绍，通过这场大会，上汽将联合行业、用户、第三方开发者共同打造拥有海量应用软件、千人千面体验、贴心入微服务的 “软件汽车”，在 SOA 软件平台上搭建 “共创、共赢”的智能汽车生态。

我们知道，虽然这两年电动车市场火热，但汽车市场整体表现并不乐观，行业面临往哪走的问题，眼看 4 月即将到来，上汽零束是否能通过这样一场大会为我们寻得答案？他们即将推出的 SOA 汽车平台，又有什么现实的意义？

这些问题，都很让人关注。

汽车行业遭遇天花板，电动智能是转型方向

最近中汽协给出了今年 2 月国内汽车行业的数据，汽车产销分别为 150.3 万辆和 145.5 万辆，环比分别下降 37.1% 和 41.9%，同比则分别增长 4.2 倍和 3.6 倍。

其中，同比暴涨主要是因为去年同期因疫情导致基数很低。所以，虽然今年汽车行业正在逐步回暖，但整体表现仍不算乐观。再以更广的视角看，其实全球汽车销量增长从 2018 年开始就处于失速状态，起起伏伏，几无突破。

不过这种表现似乎和新能源车无关。相比传统汽车，新能源汽车近两年的产销无论国内还是全球都在节节攀高，并且占汽车总量的比重也在快速蹿高。

很显然，传统汽车经过 130 多年的发展，因其在核心部件、功能性和设计方面已经极度成熟，导致优化创新的空间很小，产品同质化严重，整个产业已经遭遇天花板。

而另一方面，新能源汽车之火愈刮愈烈。最近，沉寂已久的苹果汽车传闻再度甚嚣尘上。虽然我们不知道苹果汽车究竟是什么样，但可以肯定，苹果只要出手，必然是遵循颠覆传统的思路。考虑到苹果的影响力，对于传统汽车、甚至中国汽车产业来说，必须要提前考虑未来何去何从。

转型，是摆在眼前、不得不做的事情。

而且，虽然转型的道路有很多，但方向其实只有一个，就是电动智能化。

最近汽车行业都在谈 “新四化”：电动化，智能网联化，共享化，国际化。共享化和国际化是商业层面，先不提，另外 “两化”的关系大概是：以电动化为基础，以网联化为纽带，逐渐达到智能化。

可见，如今火热的新能源车只是基础，智能汽车才是大家共同追求的目标。这也符合我们一直以来的判断：5G、AI 等技术的发展带动万物智慧互联的世界，智能汽车将是智能手机之后另一个核心终端，是兵家必争之地。

正因如此，当前智能汽车赛道正处在激烈的竞争状态，传统车企，新能源势力、还有苹果、华为这样的跨界巨头们，纷纷抢滩卡位。

上汽零束 SOA 开放平台，接近智能汽车本质的方法论

智能汽车总体来说分为智算、智驾、智舱和智联几个部分，虽然目前整个产业链技术路线、商业路线各不相同，但有一个趋势是一致的，那就是软件定义汽车。无论是自动驾驶、智能座舱还是车联网，软件、算法、系统对整车智能化体验的提升都是决定性的。

只是现阶段软件定义汽车仍处于发展的初级阶段，因为这里有一个悖论，无论软件有多重要，智能汽车终归还是要做到极度的软硬件一体化。而汽车硬件不像手机等终端那样，它被牢牢掌握在车企手上，不是说开放就开放的。

这导致软件很难和硬件紧密结合，也就谈不上智能体验了。

本质上，上汽零束 SOA 软件平台就是要解决这个问题。

SOA 开放平台是什么？IT之家曾在《全球首个汽车 SOA 平台诞生，我仿佛看到了乔布斯式颠覆之光》这篇文章里有过详细介绍。

通俗来说，SOA 之于汽车，就好像苹果的 AppStore 之于 iPhone，它将汽车的硬件能力开放了出来，让软件开发者可以调用，以实现相应的功能。此举无疑将大大释放软件开发者的潜力和活力，让智能汽车真正能做到软硬件一体化，能力大大扩展，从而产生海量全新的应用场景。IT之家认为，这样，才能算是 “软件定义汽车”。

当然，罗马并非一日建成，完善的生态也不是一蹴而就的。对此，零束工程师表示 “这也是开发者大会要做的初衷。生态一定是慢慢培养的，包括开发者的数量。即使当年的苹果，出到 iPhone3 的时候整个生态还是很少。它是一个持续成长的过程，而不是一开始就能有很大的开发者的量，以及好的应用出来。但是好在现在的汽车行业，特别像 2007 年左右的手机行业，处在转型的过程当中，只是上汽先把 SOA 拿出来，后续一定是共赢开放的状态跟着大家一起构建整个生态。”

编者相信，随着技术的发展，汽车未来会是物联网当中一个 IoT 的子集，未来智慧城市中路边的感知设备、通讯类的设备和车必然也是有连接的。所以汽车已经不是车本身，也不是一个单独的存在，而是海量智慧终端的关键环节。

所以，汽车行业的未来该怎么走？当我们确定了智能化这个方向后，SOA 平台无疑可以成为值得参考的重要方法论，并且是通往智能汽车本质逻辑的方法，特别是在当下各种技术路线、解决方案分散而割裂的背景下，上汽零束 SOA 平台的推出更显得格外具有参考意义。