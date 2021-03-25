新专利显示：苹果汽车配备红外前照灯，以提高能见度

3 月 25 日消息，据国外媒体报道，自去年年底以来，有很多关于 “苹果汽车”的报道出现。这些报道表明，苹果确实在开发苹果品牌的汽车，而不是只开发车内技术或自动驾驶智能技术。

虽然苹果汽车尚未问世，但是苹果公司申请的关于汽车内部和外部的各类专利却不少。该公司最新获得的一项名为 “夜间感应”（Nighttime Sensing）的专利显示，苹果汽车可能会配备红外前照灯，以提高能见度。

外媒称，苹果公司获得的新专利描述了一种复杂的夜视系统，该系统可使用可见光、近红外和长波红外传感器大幅提高可视性。

该专利表明，在低光环境下驾驶可能会给现有的照明系统带来挑战，因为前照灯的照明水平可能会受到各种法规的限制。反过来，这也限制了司机看到前方道路上物体的能力，从而降低了安全性。

苹果公司的解决方案是开发一款红外前照灯，这款红外前照灯能捕捉到 650 英尺以外的物体。与传统前照灯相比，红外前照灯的可视性提高了三倍之多。

苹果希望这项技术能帮助自动驾驶汽车在完全黑暗的情况下看清路面，从而更快地发现道路上的障碍物、危险和其他东西。

除了这一专利外，还有其他与苹果汽车有关的专利。比如，今年 2 月初，苹果公司获得的一项名为 “交通方向手势识别”专利显示，苹果汽车可通过传感器识别交警的手势。

再比如，去年 4 月份，一项新专利显示，苹果公司正在研发一种适用于苹果汽车的特斯拉式感应电动机。