《Dota2》大更新：全面优化新手体验，官网翻新

IT之家 3 月 25 日消息 根据《Dota2》官方的消息,今天的更新针对新手体验进行了全面优化,在新人加入游玩时帮助引导,另外 Dota 2 网站告别测试,翻新上线。

IT之家了解到,《Dota2》新版为新手提供了一个稳定参与的系统、循序渐进的学习机会,而不是一次性抛出大量复杂的信息,新版将包括多个改动来帮助新人和回归的玩家。

更新日志:

改良版商店

不管新手在教程中花了多长时间,浏览商店中所有物品是他们对刀塔望而却步的原因之一。所以我们不想出现这种情况。新手现在会看到改良版本的商店,不再呈现大量可选物品,避免信息的过载。

商店会展示引导后的体验,包括如何出装,每次玩家购买了显示的物品后,将会出现新的选择,一步一步指引他们。精选后的商店会告诉新手该买什么物品,而他们就能集中精神操作英雄,而不是在购物时错失时间。

玩家可以在他们觉得挑选物品没问题时选择使用平常的商店页面,但是在那之前,他们可以确信显示的物品最适合新手使用,而且把时间花在掌握其他游玩要素上更为重要。

新手目标

每个人学习的节奏都有所不同,而供新手使用的工具需要灵活地满足他们的需求。可供选择的工具足够多能让玩家在自己想要提升的领域里集中注意力,长期下来理解游戏的效率更高。

为了给他们提供可以随手利用的资源,我们实行了一个全新的目标系统,与任务相似,让玩家在脚本控制的环境中探索游戏的各个方面。具有 4 节循序渐进的课程,包含了针对游戏的特定元素,客户端的操作方法制作的场景,与教程相近,但任务种类更多,帮助了解庞杂的细节。

部分任务集中在插眼、传送或信使控制等概念上。其他的触及到团战、控制或先手。还有一些介绍的是试玩英雄、与好友游戏或观战等等。第一个是介绍 Dota 基础知识的速成视频,而且你还能自行选择开始哪个场景。

我们还被社区自身在这方面的努力和发展所鼓舞,因此在目标中为 SirActionSlacks 牵头的全新社区教程专门设立了一个版块。如果我们在社区还看到类似活动,我们也会在未来考虑添加。

新手奖励

与成就感最为般配的就是奖励了,所以伴随着新手目标,我们编辑了一条奖励之路,玩家每完成四节中的一定量任务都能获得。如果他们坚持学习,他们就能装备上,没多久就能装扮一新前往战场。

词汇表

刀塔拥有大量机制和细节,一时间无法全部理解或吸收。好消息是不需要马上了解所有东西,因为随着游玩的进行,刀塔的相关知识会不断增长。有了全新的词汇表以及上述新手目标的帮助,你总能拥有资源解答前路上出现的疑问。

词汇表中拥有游戏相关的信息,将刀塔的各个方面拆分得更容易消化。可以了解英雄和物品或防御塔和小兵的基础知识,或者深入挖掘从升级和经验到技能和状态效果的机制。

此外还涵盖了游戏中所有单位和物品,战场的终点,刀塔里团队合作的速成,还有部分高阶话题的纲要。可以吸收的东西有很多,不过你可以按照自己的节奏来。

新手模式

玩家刚开始了解游戏时限制他获得的信息量是有益的。在一局普通的 Dota 比赛中这是困难的任务。所以我们根据原来的英雄限定模式创建了新手模式,其中的可选英雄不多且固定,可以让玩家了解基础知识的同时不会每局比赛都遇到新英雄和技能。

为了给予新玩家学习时的灵活性,这个模式允许他们随时离开比赛,并且没有惩罚。我们想让新玩家在尝试不同英雄时觉得很放心,或者在时间紧迫时也能自由地学习一些东西。为了满足这几点,如果玩家在新手模式中离开游戏,机器人会立刻取代他们。

为了保证公平,单排的新手在这个模式中总是会排到其他单排的新手。他们不会碰到任何黑店或者资深玩家。由于匹配迅速对新手很重要,我们对新手模式设立了匹配时间上限,确保能快速开始的同时也能保护玩家——这意味着就算人数不足,也会使用机器人填满空位。

我们的确意识到部分玩家想在开始普通匹配前就与好友一同游戏,所以在这个模式下组队匹配就会马上进入机器人补位的比赛。这可以使新手与各种水平的好友一同游玩,同时对于需要学习的他人来说环境依然安全可控,不会出现资深玩家主宰全场的情况。

这个模式中的机器人运用更为宽容的行为,而且比赛规则根据加速模式进行了修改,应该能给玩家提供一些了解基础知识的空间,而期间遭遇到的挫败感也会降低。

机器人已更新并优化

在没有压力的环境下按照自己的时间来游玩刀塔——并且更重要的是,按照自己的节奏来——这是了解游戏的过程中克服早期障碍的绝佳方式之一。机器人比赛最为理想,提供了稳定的平台,可以构建游戏知识,应用自己学到的东西。

为了确保刀塔的机器人能完成任务,我们对默认设置进行了诸多优化。我们已更新了这些机器人来适应游戏性更新,如前哨、中立物品和新技能;优化了他们的行为,如对线、打钱、抢符,使用技能和使用物品;权衡他们的战术;为正在了解游戏的玩家添加了全新的机器人难度;还有——想到这十多年来与这些机器人的感情而流下一滴眼泪后——给他们起了一些新名字。

默认机器人已经根据新手做好调整,所以玩家开始学习后,会在单人游戏中遇到他们。需求会根据经验改变,不过我们发现社区机器人更适合玩家打稳根基。只要有人觉得可以去匹配合作对抗机器人,他们将会面对评分最高的社区机器人,确保他们的刀塔课业和他们的水平与时俱进。

游戏内巫师小贴士

部分玩家喜欢与机器人玩耍是出了名的,但多数玩家渴望跃入充满人气的比赛,与真人玩家对抗来获得真正的刀塔体验。为了帮助那些觉得可以面对真正对手的玩家,我们打造了很多有用的建议,在生手面对常见的痛点时加以引导。

只要游戏检测到新手在比赛中的行为不太明智时,乐于助人的巫师就会出现,及时传授一些救命的建议。所以每当有人残血了徘徊许久,在敌方防御塔下闲逛,或者认为他们能出门单挑肉山时,巫师就会出现,帮助他们回到安全的地方。

巫师随时都准备通知玩家关于防御塔伤害、越过河道、技能反制、偷塔保护、视野、守卫、撒粉等等内容,在玩家进入真正的比赛,扩展他们在机器人比赛中学到的知识时,巫师都会提供可靠的支持。

新手聊天

为了帮助新手接触刀塔社区提供的资源,我们还为完成了首批新手任务的新人们专门添加了一个聊天频道。为了培养良好的环境,频道管理员都是全世界可靠的社区领袖,帮助我们选拔版主。

我们将使频道对拥有高行为分的资深玩家开放,帮助解答新手的疑问,鼓励他们进步。

版主需要确保这个频道里的资深玩家能够帮到他人,并且不会出现不良行为。只有高行为分和大量比赛场数的资深玩家才能进入这个聊天频道。而这个频道的封禁是永久的,所以一定要态度友好。

灵活指导

最好的学习方式就是游玩,但有时到了比赛中途才意识到自己需要帮助。作为此次更新中工具拓展的一部分,我们为上述请求帮助的玩家推出了全新方式——还有为提供帮助的资深玩家——灵活的指导系统,可以在比赛中途降临。

求助的玩家现在可以在游戏中或者主界面上请求指导员加入。另一方面,资深玩家可以看到寻求指导的玩家列表,选择进行帮助。指导员只能与特定玩家互动,所以他们可以和学员进行文字聊天、语音聊天、信号和画画的沟通,同时又不会打扰到比赛中其他人。感觉对特定英雄尤为擅长的指导员可以筛选学员,找到正在学习指定英雄的玩家。

就像好友教练,这些指导会话都是私人的,而且根据双方选择,可长可短。一旦完成后,指导员和玩家都可以评价此次会话。指导员会根据玩家的评价获得或失去评分,而玩家和指导员若得到大量差评都会无法再参与该系统。

英雄简介

不确定那 100 余名英雄都是谁?更别说他们的作用,或者说选了他们的影响?不用怕。现在每个英雄都有一句浓缩的概述,解释他们玩法的核心——有空时可以查看每个英雄的展示页面左下角的纲要。

这些浅显易懂的描述在时间紧迫时很实用,所以在选人阶段英雄信息面板的底部我们也加上了。你还可以在此处查看相似英雄的示例,根据你想玩的英雄找到其他有趣的选择。这应该能帮助你建立对不同英雄的强度和定位的认知,随着你的经验增长,自然地拓展你的英雄池。

主界面帮助

刀塔的主界面在老手的眼里充满着有用的工具和信息,不过对于首次启动游戏的新手来说,需要了解的实在太多了。所以帮助他们熟悉核心元素,又不产生任何游玩障碍就显得非常重要。

客户端一旦检测到新玩家,菜单就会变为略有不同的定制版本,存在不同的默认标签和上下文提示来帮助找到展示的一切。这应该能帮助引导他们用上操控英雄前往战场所需要的工具。

刀塔 PLUS 提供额外帮助

刀塔 Plus 拥有很多提升每日刀塔体验的绝佳工具。为了帮助新手尽快适应游戏,现在他们开始游玩时免费获得两个月刀塔 Plus 服务,使他们能用上 Plus 助手、英雄修行、聊天轮盘招数,以及其他所有内容。

封禁小号

就算是刀塔里最为势均力敌的比赛也可能出现碾压的情况。而且没有人会想要对抗开小号的对手带来的额外负担。过去,我们重点依靠小号的检测系统,使他们能更快地达到正确的匹配积分,这有一定的效果,但是在极端的开小号情况下一路上还是造成了破坏。

从今天开始,开小号将是导致封禁的恶意行为。我们主要观察今天之后创建的新账号,检测他们捕鱼和破坏游戏行为。而且,我们还会时不时手动封禁明显破坏游戏的已有账号。此外,如果发现存在买卖账号,代练或参与类似破坏游戏的行为,大号也有可能会被封禁。为了配合这项规定,我们近期加快了封禁代练和买卖账号的频率。

在某些证据并不充分的情况下,但的确有理由怀疑是小号时,这些账号更容易匹配到其他被怀疑开小号的用户,直到我们掌握证据进行评判。

如果怀疑自己的比赛中有人开小号,请使用本次更新包含的全新赛后举报选项来标记他们。这能帮助我们追查和收集数据,用于日后整治开小号行为。

回归玩家

随着刀塔的不断进化,就算不是新人也会有新鲜感。有时玩家离开游戏长达数月甚至数年,回归后就会有不少新东西需要在一段适应期内恶补。

考虑到这样的情况,一段时间没玩后回归刀塔时,账号会按照系统对过往比赛的分析,同时考虑到离开了多久而进入特殊的新校准模式中。系统会更为敏感地监测你的水平,与上次比赛时相比的差距,把你放进实力均衡的比赛中,让你在恶补不在时变了的一切又能享受到乐趣。因为过往的成就不应让回归玩家感觉是个惩罚——或者更严重,是道难以逾越的高墙。

刀塔网站已更新

Dota 2 网站非常高兴地宣布,终于告别测试了!

随着今天的更新,我们对网站进行了翻新。这包括英雄百科的重做,还有博客的呈现方式,使玩家能更方便地查看他们想要的信息。英雄页面也已经重新设计,更清晰快速地展示英雄玩法和技能机制,也为喜爱深入挖掘的玩家提供更全面的信息。所有英雄技能都配上了全新视频,更新后的布局使玩家更容易迅速了解英雄的外观和比赛中的作用。