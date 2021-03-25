比亚迪宋 Plus DM-i 正式上市，售价 14.68 万元起

IT之家 3 月 25 日消息 今晚，比亚迪全球首款宽体超混 SUV 宋 PLUS DM-i 上市，14.68 万元起（综合补贴后）。

IT之家了解到。宋 PLUS DM-i 拥有骁云 - 插混专用 1.5L 高效发动机、EHS 电混系统、DM-i 超级混动专用功率型刀片电池三大核心技术，配合 EV 纯电、HEV 串联、HEV 并联、发动机直驱 4 大驾驶模式，做到了日常使用以电驱动为主，发动机高效充电，适时辅助驱动，全工况超高效率。51KM 版本亏电百公里油耗低至 4.4L，110KM 版本百公里加速仅需 7.9 秒。

设计方面，宋 PLUS DM-i 采用龙魂美学 Dragon Face3.0 设计，前脸采用全新的八面龙吟前格栅，立体大嘴更具张力。新车配备晶钻龙眼 LED 前大灯和 “777”电光蓝 LED 日间行车灯，龙冲刺贯穿腰线，一体贯穿式LED尾灯，天际线高位制动灯。

新车全系配备前排及前风挡双层隔音隔热玻璃、12.8 英寸 8 核自适应旋转悬浮 Pad、手机 NFC 车钥匙、Dirac 智能音乐座舱等，还搭载与汉一致的 DiLink3.0 系统，高配车型新增主副驾驶座椅通风 / 加热、主驾座椅 8 向电动调节。而主被动安全方面，胎压数字显示、百万像素级的 360° 高清全息透明影像也是全系标配。

宋 PLUS DM-i官方图：