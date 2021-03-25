科技投资者找到新投资目标：数字收藏品推动 NFT 市场火爆

北京时间 3 月 25 日晚间消息，据报道，随着 NFT（非同质化代币，non-fungible token）的蓬勃发展，风险资本家正为该领域的初创企业开出大笔支票。

随着比特币和以太坊等数字加密货币价格的上涨，NFT 今年大受欢迎。NFT 是一种数字资产，旨在使用区块链技术追踪特定虚拟物品（如艺术品或体育交易卡）的所有权。

Nonfungible.com 数据显示，去年，NFT 交易的总价值增长了 3 倍，达到 2.5 亿美元。而仅在过去一个月，NFT 的总销售额就超过了 2.2 亿美元。

研究公司 Pitchbook 数据表明，投资者并没有忽视这一趋势。今年到目前为止，投资者已经向 NFT 和数字收藏品公司投入了 9000 万美元，这几乎是 NFT 初创企业去年 3500 万美元融资额的三倍。

最大的一笔交易是 Sorare，这是一款基于区块链的足球游戏，今年 2 月从 Benchmark 和 Accel 等风投巨头，以及足球明星里奥 · 费迪南德（Rio Ferdinand）那里筹集了约 5000 万美元。

Accel 普通合伙人安德烈 · 布拉索韦亚努（Andrei Brasoveanu）称：“这是我们多年来在数字加密货币领域看到的最令人兴奋的进展之一。它具有大众市场吸引力，可能会对数字加密货币以外的市场产生潜在影响。”

今年的第二大投资是 OpenSea（NFT 市场），该公司上周在安德森 · 霍洛维茨（Andreessen Horowitz）牵头的一轮融资中获得了 2300 万美元投资。

此外，有据报道，区块链公司 Dapper Labs 正在寻求 2.5 亿美元的融资，为公司估值约 20 亿美元。

NFT 领域之所以能吸引投资者的关注，也容易理解。当前，这个市场正在迅速增长，一些数字收藏品的售价高达数百万美元。与此同时，比特币和以太坊等数字加密货币也出现反弹。

上周，Twitter CEO 杰克 · 多西在区块链公司 Cent 运营的 “Valuables”平台上，以超过 29 亿美元的价格出售了他的首条推文。

虽然如此，NFT 也遭到了一些创作者和投资者的质疑。批评人士认为，这是另一种神秘的时尚，最终将逐渐变得无关紧要。也有人担心潜在的市场操纵，类似于传统艺术界的情况。与此同时，环保人士对 NFT 市场所需的能源也感到震惊。