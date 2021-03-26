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DigiTimes：供应商开始供货，苹果新 AirPods 有望在第三季度推出

2021/3/26 0:32:52 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家3月26日消息 据《DigiTimes》今日援引业内消息人士消息，台湾供应商日月光半导体 (ASE Technology)已开始为定于 2021 年第三季度推出的下一代 AirPods 生产光学传感器。

由于是付费内容我们无法看到完整报告 , 因此没有更进一步的细节 , 但这个时间与此前知名苹果分析师郭明錤所描述的 “第三代 AirPods 将在今年第三季度进入量产阶段”相吻合，预计苹果将在第三季度也就是 7 月到 9 月发布新款 AirPods。

当然，郭明錤是供应链分析师，对于苹果下游把控并非完全准确，例如他此前曾表示第三代 AirPods 将于 2021 年上半年发布，甚至前段时间有大量实拍照泄露和渲染图被曝光，这些迹象都指向 AirPods 即将发布，但事实似乎并非如此。

根据此前爆料信息，第三代 AirPods 的设计预计将与 AirPods Pro 和 AirPods 2 类似，拥有更短的耳机柄，但似乎取消了硅胶耳塞和主动降噪支持，但也正因此售价更低。

此外，还有消息称下一代 AirPods 带有线充电盒的零售价为 150 美元。作为参考，AirPods2 单耳机 159 美元，带无线充电盒 199 美元，而 AirPods Pro 为 249 美元。

IT之家了解到，苹果于 2019 年 3 月发布了第二代 AirPods，随后于 2019 年 10 月发布了 AirPods Pro，目前种种迹象表明苹果势必会在今年更新AirPods系列产品。

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关键词：苹果AirPods

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