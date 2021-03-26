《消费者报告》出了一份手机新榜单，苹果，三星，一加上榜

3 月 26 日上午消息，根据《消费者报告》（Consumer Reports）今天发布的新智能手机排名，苹果的 iPhone 12 Pro Max 成为 2021 年最好的 iPhone，三星的 Galaxy Note20 Ultra 5G 则称为最佳安卓手机，一加 Nord 获得最佳预算手机。

《消费者报告》是一份由美国消费者联盟（Consumers Union）主办出版影响美国消费者文化的杂志，是一本面向国内外公开发行的新闻杂志，这份杂志拒绝刊登广告，因此权威性比较高。

更快的 A14 处理器，OLED 显示屏，摄像头技术和 5G 连接使其成为手机行业最好的产品之一，由于更长的电池寿命，更大的显示屏和 2.5 倍变焦摄像头，《消费者报告》对 iPhone 12 Pro Max 推荐程度胜过其他产品。

虽然 12 Pro Max 的价格要比这个系列其他产品高出 100 美元，但却可以提供更长的电池续航时间，更大的显示屏和 2.5 倍变焦相机。只是 Max 版本也要重得多，即使对于手指比较长的人来说，也很难单手使用。

这个榜单中其他顶级智能手机包括三星 Galaxy Note20 Ultra 5G（被评为最佳 Android 手机）和 OnePlus Nord N10 5G，后者因为是一款性价比产品，获得了 “最佳预算手机”和 “全天电池续航手机”奖。

苹果将在 2021 年推出新的智能手机，iPhone 13 机型已经在研发中。2021 年旗舰 iPhone 将配备更快的芯片，更好的摄像头技术，高端型号的 120Hz 刷新率显示屏等。