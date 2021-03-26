美股周四全线上涨，但百度跌 14%，爱奇艺跌 13%

美国时间周四，美股尾盘反弹，三大股指收盘全线上涨。投资者正在密切关注美国令人鼓舞的经济数据，同时在评估该国抗击新冠肺炎取得的进展。

道琼斯指数收盘于 32619.48 点，上涨 199.42 点，涨幅 0.62%；标准普尔 500 指数收盘于 3909.52 点，涨幅 0.52%；以科技股为主的纳斯达克指数收盘于 12977.68 点，涨幅 0.12%。

百度股价大跌 14.47%，该公司于 3 月 23 日在港交所二次上市，但受多重因素影响，上市后其在港股表现不佳，拖累美股连续三天下跌，累计跌幅超 23%。

电动汽车股普遍上涨，特斯拉股价上涨 1.61%；蔚来上涨 2.65%，小鹏上涨 5.45%，理想上涨 2.66%。

具体来说，在美股周四交易中，科技龙头股涨跌不一，苹果股价收于 120.59 美元，上涨 0.42%；谷歌母公司 Alphabet 股价收于 2044.36 美元，下跌 0.03%；亚马逊收于 3046.26 美元，下跌 1.32%；微软收于 232.34 美元，下跌 1.33%；Facebook 收于 278.74 美元，下跌 1.21%；甲骨文收于 68.63 美元，上涨 2.69%；IBM 收于 133.07 美元，上涨 1.88%；奈飞（Netflix）收于 502.86 美元，下跌 3.45%；特斯拉收于 640.39 美元，上涨 1.61%；推特（Twitter）跌 1.39%，优步（Uber）涨 2.51%；Lyft 涨 4.26%。

美股中的芯片龙头股涨跌不一，台积电收于 110.45 美元，上涨 1.37%；英伟达收于 501.41 美元，下跌 0.85%；英特尔收于 62.02 美元，下跌 0.03%；阿斯麦收于 584.00 美元，上涨 0.94%；高通收于 127.28 美元，上涨 0.08%；博通收于 461.70 美元，上涨 0.97%；德州仪器收于 178.49 美元，下跌 0.23%；AMD 收于 76.22 美元，下跌 0.34%；应用材料公司跌 1.14%；美光科技涨 1.31%。

在美国上市的主要中概股涨跌不一，网易收于 101.55 美元，下跌 1.11%；阿里巴巴收于 222.72 美元，下跌 2.99%；京东收于 78.71 美元，下跌 0.46%；百度收于 204.57 美元，下跌 14.47%；拼多多收于 127.53 美元，上涨 2.70%；蔚来收于 37.94 美元，上涨 2.65%；小鹏汽车收于 32.53 美元，上涨 5.45%；理想汽车收于 23.50 美元，上涨 2.66%；哔哩哔哩收于 95.65 美元，下跌 0.05%；好未来收于 60.72 美元，下跌 0.59%；爱奇艺收于 20.08 美元，下跌 13.34%；跟谁学收于 66.75 美元，下跌 3.96%；微博涨 0.29%；携程涨 0.03%；汽车之家跌 4.67%；金山云涨 0.22%；陆金所涨 2.21%。

美国总统周四在其首次新闻发布会上宣布，将在上任 100 天内完成 2 亿剂新冠疫苗接种目标，比之前的目标翻了一番。

耐克股价周四下跌 3.4%。

波音公司领涨道琼斯工业平均指数，上涨 3.4%，此前有报道称，这家航空巨头将于本周恢复交付 787 梦想客机。

上周，美国首次申请失业金人数降幅大于预期，且数据显示美国第四季度经济扩张速度快于预期，从而提振了华尔街的乐观情绪。

美联储主席鲍威尔周四暗示，一旦通胀和就业目标实现，美联储将开始撤回对美国经济的支持。

美国时间周四，10 年期美国国债收益率上升至 1.626%，此前美国 7 年期国债拍卖表现弱于预期。今年 2 月，该期限债券的拍卖遭遇挫折，引发美债收益率飙升。