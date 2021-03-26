美国法官：苹果经济学家数量多于 Epic，质证时间不应相同

北京时间 3 月 26 日早间消息，据报道，Epic Game 公司因其大受欢迎的游戏《堡垒之夜》（Fortnite）与苹果公司产生了冲突。

双方之间冲突的中心，是苹果 App Store 的抽成，也就是这家 iPhone 制造商向应用开发商收取的分成。在这一问题上，无论是 Epic Game 还是苹果，都不愿意让步，此案件将于今年 5 月 3 日正式进行审判，届时法官将会作出裁决。双方之间的对决可谓是 “锱铢必较”，两家公司的律师甚至开始去数对方的专家证人向法庭提交了多少页、多少字的分析报告。

苹果表示，双方之间的对决是公平的，Epic 公司的报告有 294969 字，而苹果的报告有 303144 字。但是美国地方法官托马斯 · 希克斯森（Thomas Hixson）却认为，在质疑对手经济学家的过程中，双方不应该拥有完全相同的时间。

周三晚间，希克斯森在一份命令中表示：“苹果公司专注于比较总量，并认为经济学家取证的总取证时数相同对双方都是公平的。然而由于苹果有四名经济学家，而 Epic 只有三名经济学家，因此法院并不认为这是公平的做法。”

但是，希克斯森还是同意让苹果的律师向 Epic 的首席专家经济学家大卫 · 埃文斯（David Evans）提问 14 个小时，比法院之前规定的时间多出了一倍，因为埃文斯的意见是本案的核心。Epic 则希望能够对苹果的两位证人进行 10.5 小时的质证，但是法官并未同意这一请求。

希克斯森说道：“法院拒绝了 Epic 的请求，即如果如果苹果获得额外的 X 小时，那么出于对等性，Epic 也应该获得额外的 X 小时。此事的重点在于专家出庭作证所需的合理小时数和报告的范围，而不是双方之间的虚拟等价物。”