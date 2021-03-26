荣耀平板 7 Wi-Fi 版今日开售：支持一屏打开 4 窗口应用，1399 元起

IT之家 3 月 26 日消息 3 月 23 日荣耀发布了荣耀平板 7 平板电脑，这款平板电脑的 Wi-Fi 版将于今日 10 : 08 正式开售，售价 1399 元起，感兴趣的IT之家小伙伴不妨关注一下。

荣耀平板 7 平板电脑 4GB+64GB WiFi 版售价 1399 元，4GB+128GB WiFi 版售价 1699 元。4GB+64GB LTE 版售价 1599 元，4GB+128GB LTE 版售价 1899 元。

荣耀平板 7 主打轻薄设计，厚度仅 7.55mm，重 460g，采用 10.1 英寸全高清大屏，分辨率为 1920 x 1200，PPI 224，高达 80% 的屏占比，搭配锐屏增强技术，视界更清晰，支持德国莱茵低蓝光及国家眼科工程中心的护眼认证。

荣耀平板 7 支持以下特性：

①智慧分屏：边听课边记笔记，一屏多用更高效；

②平行视界：横屏状态同一应用打开双窗口，查资料时左边浏览信息流，右边查看详细内容；

③畅连通话：开启屏幕共享，老师手把手音画教学；

④教育中心：内置猿辅导等优质教育资源，满足多年龄段学习需求。

荣耀平板 7 支持双大振幅扬声器搭配 2.2cc 大音腔，HONOR Histen2.0 音效加持，支持智能调音。

荣耀平板 7 搭载全新 Magic UI 4.0 系统（基于 Android 10），搭载联发科 MediaTek MT8786 处理器（2×Cortex A75 2.0GHz + 6×Cortex A55 1.8GHz），运行速度提升 10%，另支持 EROFS 超级文件系统、全场景加速引擎。

使用 HONOR Share，手中的荣耀平板 7 可以在荣耀手机、笔记本电脑、智慧屏、打印机等设备之间免数据流量快速传输。

其它方面，荣耀平板 7 电池容量 5100mAh(典型值)，搭载 500 万像素主摄像头（F2.2，自动对焦），200 万像素副摄像头（F2.4，固定焦距）。

下面是一图看懂荣耀平板 7：