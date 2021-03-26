【IT之家开箱】iQOO Z3 图赏：炫彩精致，细腻触感

3 月 25 日晚，搭载骁龙 768G 芯片的 iQOO Z3 手机正式发布。这款产品定位在千元价位，配置均衡，搭载五重液冷散热系统、内存融合等技术保证游戏性能的释放。

iQOO Z3 6GB+128GB 售价 1699 元（首发 1599 元），8GB+128GB 售价 1799 元，8GB+256GB 售价 1999 元。IT之家提前拿到了这款手机的星云配色，为大家带来图赏：

一、开箱

iQOO Z3 的包装盒一如既往为炫酷的黑色，侧面的黄线让人迫不及待想要一探究竟。打开包装后，手机的保护壳、充电器、数据线等配件齐全。

二、手机图赏

外观设计上，iQOO Z3 手机星云款拥有灵动的彩虹渐变色，有着细腻的磨砂质感。官方表示手机后盖采用了淋涂磨砂银面离子镀膜工艺，手感细腻。不过频繁使用后，也会留下一些指纹。除此之外，手机还提供深空、云氧两种配色。

iQOO Z3 的 SIM 卡开孔位于手机顶部，摄像头附近还有麦克风开孔。手机后盖与边框结合紧密，质感一致。

此款手机搭载 三星 GW3 传感器 6400 万像素主摄，光圈 f/1.79。还配备 120° 超广角摄像头、4cm 微距镜头，支持 4K/60fps 视频拍摄和超级夜景 2.0、视频 EIS 防抖、智能运动追焦等功能。

手机摄像头模组采用黑色台阶设计，边缘倒角精致低调，主摄周围有着蓝色装饰环点缀。

iQOO Z3 采用了侧边指纹识别的方案，将电源按钮与指纹识别模块结合，因此需要将边框切削一部分。不过此种方案从视觉上和手感上并不突兀，符合千元机的定位。

手机底部排列着 Type-C 接口以及麦克风、扬声器开孔，此外手机还配备有 3.5mm 耳机孔，方便有线耳机用户。

屏幕方面，iQOO Z3 搭载 6.58 英寸 LCD 全面屏，分辨率为 2408 × 1080，屏幕对比度为 1500:1，屏幕亮度（典型值）为 460nit。尽管参数上并不如主流 OLED 屏，但 LCD 屏的舒适观感依旧受到很多用户喜欢，“LCD 永不为奴”的口号至今不绝于耳。这块屏幕有着 120Hz 的高刷新率、180Hz 的触控采样率，保障了游戏和日常使用的体验。

受到价位限制，iQOO Z3 手机的屏幕边框有一些大，但水滴屏的观感控制得很好，顶部听筒开孔也很好地隐藏起来。手机屏占比 90.61%，下巴略宽，但考虑到不足 2000 元的价位可以理解。

除此之外，iQOO Z3 手机搭载 4400mAh 电池，支持 55W 快充，最快 52 分钟即可充电 100%。这款手机详细的跑分以及实测体验，欢迎阅读IT之家的详细评测：

【IT之家评测室】iQOO Z3 快速上手：一款游戏体验「饱满」的“千元机”