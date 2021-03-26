“预定”2022 届毕业生，蚂蚁集团启动招聘：人数将是上一年的 2.5 倍

IT之家3月26日消息 距离 2022 届毕业生正式毕业还有一年多，多家国内互联网企业已经开始抢招明年的应届毕业生。IT之家获悉，近期，蚂蚁集团启动 2021 年实习生招聘，面向明年的应届生选拔人才，据悉大部分实习生可获得转正。

据了解，蚂蚁面向 2022 届毕业生的计划招聘人数是上一年的 2.5 倍，创下历史新高。从面对应届生的招聘岗位看出，蚂蚁正在布局培养科技创新的储备技术人才，如蚂蚁链、隐私计算等团队均大幅扩大了招聘规模。

具体来看，蚂蚁集团开放了 40 多类岗位，面向 2021 年 11 月 - 2022 年 10 月的应届毕业生群体。岗位中技术类居多，包括算法工程师、研发工程师、IoT 开发工程师、区块链研发工程师、前端开发工程师、数据科学家等；工作地点覆盖北京、上海、杭州、广州、深圳、成都、重庆等多个城市。除实习工资和餐补外，学校与家庭均在外地的同学还将获得酒店住宿补贴、交通补贴等。

公开信息显示，蚂蚁集团近年来不断加大对技术研发的投入。数据显示，2019 年蚂蚁集团的主要支出在技术研发，全年投入 106 亿元；蚂蚁的员工中 64% 是技术人员。

据了解，为了帮助校招新人适应环境、提升专业技能，蚂蚁技术大学自 2008 年推出新人培训项目，至今累计培养了超过 2300 多名应届毕业生；此外，一对一的师兄 “传帮带”也帮助刚走进职场的毕业生更快地融入团队。

近期，蚂蚁集团即将在全国多所大学进行宣讲，蚂蚁的多位技术科学家届时也将与同学们现场交流。同时，蚂蚁集团线上报名通道已经开通，今年的招聘全流程在线上进行，应届生可以选择蚂蚁集团相关岗位并投递简历。