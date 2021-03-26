网易丁磊宣布设 10 亿奖学金，鼓励培养 “冠军少年”

3 月 26 日消息，刚刚，网易 CEO 丁磊在朋友圈宣布，加码网易有道精品课推出的 “冠军计划”，设 10 亿奖学金，鼓励从初一到高三所有优秀学生为热爱投入。他表示，“分数只是一时之得，我们要鼓励学生全面发展，也要鼓励那些愿意为热爱投入，可以帮助中国登顶某个领域的冠军少年！”

丁磊朋友圈提及的 “冠军计划”，是网易有道精品课设立的 1 亿奖学金计划。据有道精品课官方信息显示，该计划旨在鼓励在 2021 年高考中表现优异的高三系统班学员，计划围绕学生的学业发展、品德发展、综合素质全面发展、学科特长和创新潜质 4 个方面展开评选。

丁磊发布朋友圈后，目前网易有道精品课随即将 “冠军计划”进行升级，扩大奖励范围，宣布从初一至高三所有系统班的优秀学员均可申请升级后的 “冠军计划”。

丁磊朋友圈发出后，网易有道精品课 “冠军计划”把奖学金从 1 亿元追加到 10 亿元，从奖励高三生到奖励中学阶段所有学生。

在奖学金设置中，针对高三家庭贫困的优秀学生，有道精品课也有所侧重。只要符合奖学金标准，有道精品课不仅有万元奖金鼓励，还将资助其大学四年学费，解决他们的后顾之忧。追加到 10 亿元之后，冠军计划的这一奖励不会发生变化。

据了解，在有道精品课发布升级版的 “冠军计划”后即日起，进入有道精品课官方微信服务号，输入 “冠军计划”，即可报名申请奖学金。