这个 90 后办了一家帮年轻人 “规划身后事”的网站，拿到 1500 万融资

2020 年 4 月的一天，24 岁的伊莎贝尔撰写了一条未来她将从坟墓中发来的推文。她并没有即将就要逝去，甚至也根本没有生病。

伊莎贝尔被一种新的互联网服务「种草」了。她在网上看到了一些帮助人们「规划身后事」的网站，服务内容包括帮助用户在去世之后继续发送推文、朋友圈等。服务正中伊莎贝尔的下怀，「这是我最后一次可以展示我个性的方式」。

美国国殡葬协会发现，在 18 岁到 39 岁的美国人中，有 15.8% 的人认为应该在 40 岁之前筹划好自己的葬礼、安排好身后事，而在 60 岁以上的人群中，只有 7.9% 的人这么认为。

加利福尼亚州立大学教授 Nathan 调研发现，「人们长期以来一直认为，年轻人对谈论死亡毫无兴趣，或者说他们没有能力谈论死亡。但实际上，不少年轻人已经与家人进行了关于临终关怀的对话。」

越来越多的千禧一代的年轻人开始参与到这件事。「人们开始以自己想要的方式来解决自己的葬礼仪式、数字遗产等问题。我们的用户年龄基本在 25 到 35 岁之间。」1990 年出生的 Lantern 创始人 Eddy 表示。Lantern 是提供相关服务网站中的一家，从 2018 年成立至今，Lantern 已经获得了 2 轮共计 230 万美元（约合人民币 1500 万元）的融资。

不过，即便是当代年轻人对待死亡不再恐惧，但要向二、三十多岁的人出售死亡相关的服务并不是件容易的事情。

规划「数字遗产」

Eddy 创业的想法源自亲人的离世。Eddy 的父亲很早就去世了，在 27 岁的一天，出门在外的她接到了祖母去世的电话通知。

来到祖母的遗体旁，两名警察和一名护士问她，「你想做什么？」。Eddy 很茫然，她拿出手机搜索「亲人去世了，你需要做些什么？」

实际上，Eddy 的祖母在去世前已经嘱咐过她，一起对自己的身后事做了些安排，比如写遗嘱、安排临终关怀护理，以及告知一些重要的物品和文件放在哪里。即便是早已有了预案和心理准备，但当事情真正发生的时候，Eddy 还是有些不知所措——因为依旧有不少重要的事情之前没有考虑到。

Lantern 联合创始人 Alyssa Ruderman 和创始人 Liz Eddy

比如说，Eddy 不知道怎么去关闭祖母的社交媒体平台的账户、不知道怎么去注销祖母各类社保福利的账户、不知道怎么去关闭还在运行中的自动补充药品的医疗账户。当时，她渴望有一个平台能够指导她怎么做这些事情，将她从慌乱中解决出来。

事实当然是没有，她在网上几乎没有找到有用的指导。「我用了一个月的时间磕磕绊绊地完成了祖母的葬礼、账户注销、处理遗产之类的事情，那段时间过得非常混乱和绝望。」

这件事给了她很大的触动，之后便创立了帮助别人料理身后事的网站 Lantern。为祖母料理后事的经历给了她触动，成为艾迪创建「lantern」网站的最大动力。通过 Lantern，人们可以为自己计划身后事，也可以帮助年迈的父母安排好各项身后事。目前来看，为自己制定身后事计划的年轻人居多。

Lantern 网站的设计非常简洁，模式极轻，如果对比国内的众多网站甚至可以用「简陋」来形容。对于用户来说，Lantern 可以说是一本「当代丧事指南」。用户首先需要填写一份「身后事清单」，项目包括：可以填写 9 项对亲朋好友们最后的祝福，选择自己葬礼的形式，书写回顾自己的这一生，遗产规划，数字账户如何处理，个人社保福利信息填写完善等。

Lantern 免费账户提供的清单服务，页面由 Google 机器翻译

此外，这项清单中还包含了很多需要深思的、具有启发性的问题。比如，Lantern 会引导用户反思他们会给世界留下什么，他们曾经做过的最好的决定是什么，他们会给年轻时的自己什么建议。

之所以这样设置，Eddy 觉得：「因为人们往往不会向快要去世的亲人问这些问题。而当亲人真正去世后，大家却非常渴望了解这些答案。」

25 岁的纽约姑娘 McFarland 就是这样一名 Lantern 用户。McFarland 表示，通过使用 Lantern，她对死亡这件事情有了更深刻的认知，也了解到如何捐献器官，如何把钱捐给慈善机构等。更重要的，她希望提前规划、思考能为亲朋好友减轻负担，「这也是人生中不可敷衍的大事。我不想让所爱的人经历抉择的压力、困惑和冲突。」

温和地售卖给用户

Eddy 说，拥有遗嘱和为生命的终止做预先计划并不等同，「即使你去世后账户上没有一分钱，但您的亲人、家庭成员还有很多其他事情，无论谁来负责，都必须提前考虑。」

谈论死亡的产品面临的最大挑战之一就是如何更温和地与用户建立联系。Eddy 说：「即使是完全虚拟的产品，也要确保用户真的感觉到人与人之间的联系」。「我们使用了许多富有同情心的话术；我们的图像，所有插图都是由插画家专门设计的。」

Lantern 网站首页视觉风格

为了让用户更容易接受，Lantern 的服务分为免费版和进阶版。进阶版账户具有更丰富的个性化清单定制功能，以及更大的云存储空间等权益，价格 27 美元一年。

Lantern 付费账户的用户权益

另外，各项免费教程也是 Lantern 吸引用户的一个亮点。比如，其中有一个教程叫作《棺材对比：形状、设计与成本的差异》，非常硬核。对于年轻人来说，Lantern 想扮演一个老师的角色，它的教程包括：如何对待亲朋好友的葬礼，需要做些什么？如何注意说话的分寸，表现得体？与不同身份、年龄段的人谈论死亡应该注意些什么？如何留存母亲对孩子的记忆？如何在不同情况下关闭个人的在线账户？

Lantern 的竞争对手 Cake 做得更加精细。他们计划为不同类型的用户提供自动化定制服务。比如，「你使用这项服务是因为你只是失去了一个人，还是因为你有一个孩子，或者有年迈的父母，或者是因为某个名人刚刚去世，让你产生了生存危机？」 Cake 创始人 Suelin Chen 表示，「我们正在尝试根据我们对这个人的了解来实现自动化定制。」

Cake 创始人 Suelin Chen 和联合创始人 Mark Zhang

目前，这类网站的商业模式都比较接近。Eddy 透露，Lantern 在尝试与人寿保险公司和医院等机构合作。他们也尝试向各企业的人力资源部门推广，希望能够将 Lantern 的身后事规划作为一项企业福利，赠送给像 McFarland 那样想在生前做身后事规划的员工。

「这是一个蓝海市场。」她说，已经开始有一些公司重新考虑他们为员工提供的健康计划了。研究发现，能够谈论死亡率会让人更快乐，并改善人际关系。对于雇主来说，除了健身房会员和下午茶，身后事规划服务或许可以使员工在工作中更快乐，并且更有生产力。

千禧一代的转变

Eddy 的目标是让 Lantern 成为数字原住民们哀悼亲人或者做临终规划时的首选。不少行业人士认为 Lantern 们将打开一个巨大的、未开发的市场，尤其是对千禧一代很有吸引力。千禧一代习惯通过网络来寻找一切：租房、谈恋爱、找工作…… 数字工具帮助自己管理死亡或许也更容易普及。

《华盛顿邮报》曾报道，有不少美国年轻人觉得葬礼应该是对生命轮回的庆贺，而非悲伤的守丧仪式。这些年轻人希望他们在去世的时候，葬礼可以在社交媒体上直播，让全球网民见证，顺便点个赞。

独立开发者 Bergwall 曾在 2017 年开发了一款死亡提醒应用程序 WeCroak，这款 APP 可以实时更新全球新生人数及死亡人数。他觉得身后事规划服务与立遗嘱不同，「重点在于，我们如何才能在感情上、精神上、关系上有秩序地处理事务，这样我们现在就可以享受生活、活在当下，而不是纠结于死后谁能得到什么。」

越来越多的公司嗅到商机，进入到数字遗嘱、数字遗产规划、互联网殡葬的服务领域中。

「当我们可以通过我们的葬礼形式和规划来个性化我们的死亡时，我们也是对生活中最大的不确定性有了更多的控制。」Suelin Chen 说， 「这是一件积极的事——接受我们不是不朽的现实。」