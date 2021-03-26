氢 OS 11 正式版来了，一加 7/Pro 国行推送安卓 11 系统更新：焕新 UI 视觉

IT之家3月26日消息 近期一加社区发布了【Android 11 稳定版】H2OS For OnePlus 7/OnePlus 7 Pro 第一版更新公告，一加 7/Pro 系列迎来了基于 Android 11 深度定制的氢 OS 11 系统。IT之家获悉，本次更新带来了焕新 UI 视觉设计，优化多处细节，带来更加舒适的视觉观感，更新 Android 安全补丁至 2021.02。

【更新日志】

系统

更新至基于 Android 11 深度定制的氢 OS 11 系统

焕新 UI 视觉设计，优化多处细节，带来更加舒适的视觉观感

优化部分三方应用的稳定性，提升用户体验

更新 Android 安全补丁至 2021.02

本次为大版本升级，更新内容较多，还请耐心等待升级完成

相机

新版相机 UI 界面，优化部分功能路径，操作更便捷

新增 HEVC 高效视频存储格式，无损画质减小视频储存体积

新增拍摄界面预览图支持长按一键分享，直达你所需分享的应用

新增长按拍摄键开启快速录制，且拍摄中支持滑动此键快速变焦和锁定，轻松录制无束缚

延时拍摄新增播放时长显示，直观掌握实际内容时长

息屏显示

新增 “时光”息屏显示定制样式，与 Parsons School of Design 学生联合设计，根据手机使用时长数据而不断变化（设置路径：设置 - 个性化 - 时钟样式）

新增绘影功能，能将你的锁屏照片自动绘制成一张专属的线框图（路径：设置 - 个性化 - 壁纸 - 绘影 - 选择照片预览，即可快速生成）

暗色模式

暗色模式增加快捷开关，下拉快捷设置即可开启

暗色模式支持设置自动开启和时间段（设置路径：设置 - 显示 - 暗色模式 - 自动开启 - 根据日落日出开启 / 自定义时间开启 ）

游戏空间

新增游戏工具箱，支持电竞模式快速开启，及三种通知方式切换（文字提醒、悬浮通知、完全屏蔽）为你带来更加沉浸的游戏体验

新增微信和 QQ 小窗模式的快捷回复操作（游戏模式下通过屏幕左、右上角下拉即可主动开启）

新增游戏模式下通知栏防误触功能，开启后需下拉顶端并点击方可弹出通知栏

负一屏

全新负一屏界面设计，版块布局一目了然

添加天气小部件，动画效果更灵动

图库