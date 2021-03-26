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氢 OS 11 正式版来了，一加 7/Pro 国行推送安卓 11 系统更新：焕新 UI 视觉

2021/3/26 16:08:59 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家3月26日消息 近期一加社区发布了【Android 11 稳定版】H2OS For OnePlus 7/OnePlus 7 Pro 第一版更新公告，一加 7/Pro 系列迎来了基于 Android 11 深度定制的氢 OS 11 系统。IT之家获悉，本次更新带来了焕新 UI 视觉设计，优化多处细节，带来更加舒适的视觉观感，更新 Android 安全补丁至 2021.02。

【更新日志】

系统

  • 更新至基于 Android 11 深度定制的氢 OS 11 系统

  • 焕新 UI 视觉设计，优化多处细节，带来更加舒适的视觉观感

  • 优化部分三方应用的稳定性，提升用户体验

  • 更新 Android 安全补丁至 2021.02

  • 本次为大版本升级，更新内容较多，还请耐心等待升级完成

相机

  • 新版相机 UI 界面，优化部分功能路径，操作更便捷

  • 新增 HEVC 高效视频存储格式，无损画质减小视频储存体积

  • 新增拍摄界面预览图支持长按一键分享，直达你所需分享的应用

  • 新增长按拍摄键开启快速录制，且拍摄中支持滑动此键快速变焦和锁定，轻松录制无束缚

  • 延时拍摄新增播放时长显示，直观掌握实际内容时长

息屏显示

  • 新增 “时光”息屏显示定制样式，与 Parsons School of Design 学生联合设计，根据手机使用时长数据而不断变化（设置路径：设置 - 个性化 - 时钟样式）

  • 新增绘影功能，能将你的锁屏照片自动绘制成一张专属的线框图（路径：设置 - 个性化 - 壁纸 - 绘影 - 选择照片预览，即可快速生成）

暗色模式

  • 暗色模式增加快捷开关，下拉快捷设置即可开启

  • 暗色模式支持设置自动开启和时间段（设置路径：设置 - 显示 - 暗色模式 - 自动开启 - 根据日落日出开启 / 自定义时间开启 ）

游戏空间

  • 新增游戏工具箱，支持电竞模式快速开启，及三种通知方式切换（文字提醒、悬浮通知、完全屏蔽）为你带来更加沉浸的游戏体验

  • 新增微信和 QQ 小窗模式的快捷回复操作（游戏模式下通过屏幕左、右上角下拉即可主动开启）

  • 新增游戏模式下通知栏防误触功能，开启后需下拉顶端并点击方可弹出通知栏

负一屏

  • 全新负一屏界面设计，版块布局一目了然

  • 添加天气小部件，动画效果更灵动

图库

  • 智能一周回顾功能，可根据素材情况智能生成视频 ，留住美好回忆

  • 优化图库的加载速度，图片预览更迅捷

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关键词：一加7安卓11氢OS

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