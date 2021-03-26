iQOO Z3 将于 4 月 1 日正式开售：搭载骁龙 768G 芯片，售价 1699 元起

IT之家3月26日消息 iQOO 昨日正式发布了新品手机 iQOO Z3 5G，该机搭载了高通骁龙 768G 芯片，支持内存融合技术，拥有 8G+3G=11G 运存的运行效果，辅以 UFS2.2 闪存，支持 Multi-Turbo 5.0 路径优化、超级系统进程、应用秒开 2.0 等。

该机现已开启预售，并将于 4 月 1 日开启首销，其中 6GB+128GB 版本售价 1699 元、8GB+128GB 版本售价 1799 元、8GB+256GB 版本售价 1999 元。

IT之家了解到，外观方面，iQOO Z3 机身厚度为 8.5mm，重量是 185.5g，拥有 “星云”和 “深空”两款配色，后盖采用银面离子镀膜工艺。

影像方面，iQOO Z3 搭载三摄组合，包括 64MP 主摄（三星 GW3）、120 度超广角镜头、超微距镜头，前置 16MP 镜头，支持超级夜景、夜景多风格、AI 极夜自拍，越夜越精彩、Vlog 创作模板、风格滤镜、大电影模式、EFB 连续追焦、老照片修复 2.0 等功能。

游戏方面，iQOO Z3 搭载 6.58 英寸 FHD+120Hz 水滴 LCD 屏，180Hz 触控采样率，支持多款高帧游戏，例如《QQ 飞车》超高帧率模式支持，拥有鹰眼显示增强 2.0、游戏护眼 2.0、4D 游戏振感、游戏伴侣、游戏魔盒等功能。

此外，iQOO Z3 内置 4400mAh 电池，支持 55W 闪充，宣称可在 15 分钟内从 15% 充至 60%，续航约 9 个小时的《王者荣耀》，还有全场景智能省电模式（15% 的电可以聊 2.5 小时微信、导航 2.1 小时）。