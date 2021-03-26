【IT之家评测室】荣耀 V40 轻奢版评测：轻巧时尚，定位独特

在 3 月 23 日下午，独立后的荣耀举行了第二场新品发布会，带来了荣耀 V40 轻奢版和荣耀平板 7 两款新品。其中荣耀 V40 轻奢版以时尚的外观设计和轻巧的机身为主打卖点，号称“现阶段 3000 元以内唯一的曲面屏机型”。IT之家这次也是第一时间拿到了售价 3299 元的 8G+256G 的版本，那么它是否对得起这个售价呢？就让我们一起来看看它的表现吧。

一、外观设计

轻巧时尚的外观设计是本次荣耀 V40 轻奢版的主要卖点。正面舍弃了前置双挖孔的设计，改用了今年比较流行的中置挖孔设计，观感更协调，屏占比更高了。据荣耀所说，他们在这个挖孔上下了很大的功夫，研发出了“创新的架构设计”，相比于传统的中置挖孔将开孔额外上移了 0.7mm，使观感简洁和谐，看起来不会突兀。

在 2000-3000 元价位普遍采用柔性直屏的 2021 年，荣耀 V40 轻奢版的双曲面屏显得相当特别，号称是“现阶段 3000 元以内唯一的曲面屏机型”。而双曲面屏对观感和边缘操作手感的提升也是不可忽视的。

IT之家此次拿到的版本是钛空银版本，背面在光线流转下会显现出独特的红黄蓝色反光，观感清新，厚度也只有 7.64mm。后盖采用了磨砂工艺和双曲面工艺，使得握感舒适顺滑，并进一步减轻了握持的坠手感。

摄像头模组非常眼熟，都是一个大号圆形主摄下加三个副摄加一个闪光灯的设计。突出的文字印刻展现出对影像系统的自信。

边框是有金属质感涂层的塑料材质，卡槽位于上边框，下边框为 USB2.0 Type-C、单扬声器和麦克风。

荣耀 V40 轻奢版最引以为傲的就是它的重量了，在 5G 时代手机动辄 200g + 的情况下，荣耀 V40 轻奢版重 169g，手感极佳。

二、屏幕与充电

荣耀 V40 轻奢版的屏幕采用了一块 6.57 英寸的 OLED 屏，分辨率为 2340*1080，支持 90Hz 高刷新率，支持屏幕指纹，整体素质属于主流的水平。这块屏幕还支持 8bit 抖 10bit，因此支持显示 10 亿色画面。色彩观感也较为精准，支持 100% DCI-P3 广色域显示，色彩风格可以在设置菜单内无级调节。

荣耀 V40 轻奢版随机附赠了 66W 的超级快充，属于自家的旗舰水平了。虽然实测能够到 66W 峰值的时间很短，大部分时间功率都稳定在 33W 左右，但得益于荣耀优化的“单电芯双回路”设计，可以避免电池容量拆分损耗，实测 35 分钟即可充满 3800mAh 的电池。

三、性能与游戏

荣耀 V40 轻奢版其实更倾向于”轻“而非”奢“，因此硬件配置还是比不上大哥荣耀 V40 的。处理器方面搭载了一款来自联发科的中端产品天玑 800U。实测这颗天玑 800U 的 GeekBench4 跑分为单核 2867 分，多核 8124 分.

IT之家手上的是 8G+256G 的版本，通过查询发现它的内存是 LPDDR4X，而闪存是 UFS2.1 的规格，在 2021 年的今天基本能保证日常流畅使用。

安兔兔跑分为 366418 分，属于中等水平。不过得益于 7nm 技术的应用，这颗天玑 800U 全程并不怎么发热，最高温度只有 35.3℃。

那么这台荣耀 V40 轻奢版能否满足日常的游戏需求呢？我们现在就来进行一下游戏测试。在《王者荣耀》中暂时还没有适配 90 帧模式，因此只能运行在 60 帧模式下。实测 30 分钟平均帧率 55.2 帧，游戏体验不错。

在《和平精英》中，只能运行在高清 30 帧或均衡 40 帧下。为了更流畅的体验，笔者选择在均衡 40 帧模式下进行测试，30 分钟游戏后平均帧率为 39.9 帧，基本没有发生卡顿。



在《使命召唤手游》中，使命战场模式下会锁帧到 40 帧一下，普通多人游戏中则可以运行在 60 帧，实测 30 分钟游戏后平均帧率为 51 帧，基本没有发生卡顿，游戏体验不错。

看来上述游戏都还是可以流畅游玩的，那么硬件要求颇高的《原神》表现如何呢？事实上天玑 800U 还是有些力不从心的。在极低画质下帧率也只能在 30-40 帧之间波动，而且卡顿比较多。

总的来说，荣耀 V40 轻奢版日常玩玩主流的竞技游戏还是可以的，天玑 800U 并不会成为障碍，270Hz 的触控采样率也能带来比较精准的操控感，但画质更高的游戏就捉襟见肘了。

不过得益于天玑 800U 的低功耗，即便是 3800mAh 的电池也有不错的续航表现，高性能模式下连续游玩半个小时的《和平精英》、半个小时的《王者荣耀》、半个小时的《使命召唤》和半个小时的《原神》，共消耗了 44% 的电量，配合 66w 的快充，这些电量只要 15 分钟就能补满。



四、影像表现

影像系统是荣耀 V40 轻奢版比较自信的一个部分，它搭载了 6400 万主摄 + 800 万超广角镜头 + 微距镜头和一个独立的景深镜头。前摄则是一个 3200 万的人像镜头。

这枚 6400w 的主摄在白天的表现不错，细节出众，光线控制给力，色彩还原度高。

800 万超广角镜头在预览时畸变比较严重，但拍摄后系统便会调用算法进行修正，实际出片的观感还是不错的。



夜景方面，整体表现一般，高光压制不是很优秀，但明暗控制倒是还不错，夜空噪点比较少。

在靠近物体时，手机会自动识别并进入微距模式，此时便可以对焦近距离物体了。



利用独立的人像景深镜头，可以获取照片中的前后关系，再利用软件模拟出大光圈的效果。



五、总结

作为荣耀独立后的第二部作品，荣耀 V40 轻奢版将目标瞄准了追求时尚外观和快速充电的群体。既然名为“轻奢版”，它也的确在“轻”和“奢”这两点上登峰造极。相比于追求性能的消费者，荣耀 V40 轻奢版更适合那些日常轻度使用，对外观和手感比较敏感的群体。