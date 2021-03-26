Metacritic 公开 2020 年游戏发行商排名：世嘉第一

近日，著名评分媒体 Metacritic（即 MC 站）公开了 2020 年游戏发行商的评比排行。
评分标准为加权平均法，不光以全部发行作品的均分为基础，75 分以上佳作以及 90 分以上的神作都会有不同程度的加分；当然 49 分以下的游戏会对最终评价产生负面影响。
在计算结束之后，世嘉 SEGA 获得了 2020 年年度游戏发行商的称号，代表作品有《Persona 5 Royal》、《十三机兵防卫圈》等。第二名为 Annapurna Interactive（代表作《Florence》），第三名是卡普空 CAPCOM；而发行了 TGA 年度游戏《最后的生还者：第二部》的索尼位居第四，同为御三家的任天堂排名第九。
以下为具体排名：
世嘉：《P5R》《十三机兵防卫圈》
Annapurna Interactive：《Florence》
卡普空：《DMC5 特别版》《生化 3》
索尼：《TLOU2》《恶魔之魂 重制版》
动视暴雪：《使命召唤》《托尼霍克职业滑板》
微软：《微软飞行模拟》《精灵与萤火意志》
Aksys Games：《Code：Realize 创世的姬君》
No More Robots：《Hypnospace Outlaw》
任天堂：《集合啦！动物森友会》
Devolver Digital：《喋血房间》
Square Enix：《FF7 重制版》《DQ11S 决定版》
Marvelous：《英雄不再》
505 Games：《死亡搁浅》PC 版
育碧：《刺客信条 英灵殿》
Focus Home Interactive：《雪地奔驰》
Bethesda：《毁灭战士 永恒》
Team17：《胡闹厨房 全都好吃》
Humble Bundle：《Supraland 》
Sold Out：《胡闹厨房 全都好吃》PS5 版
Raw Fury：《海洋的呼唤》
EA：《命令与征服：重制版》
Take-Two：《NBA 2K21》