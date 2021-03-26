Metacritic 公开 2020 年游戏发行商排名：世嘉第一

近日，著名评分媒体 Metacritic（即 MC 站）公开了 2020 年游戏发行商的评比排行。

评分标准为加权平均法，不光以全部发行作品的均分为基础，75 分以上佳作以及 90 分以上的神作都会有不同程度的加分；当然 49 分以下的游戏会对最终评价产生负面影响。

在计算结束之后，世嘉 SEGA 获得了 2020 年年度游戏发行商的称号，代表作品有《Persona 5 Royal》、《十三机兵防卫圈》等。第二名为 Annapurna Interactive（代表作《Florence》），第三名是卡普空 CAPCOM；而发行了 TGA 年度游戏《最后的生还者：第二部》的索尼位居第四，同为御三家的任天堂排名第九。

以下为具体排名：