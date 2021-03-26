消息称共享办公巨头 WeWork 同意与 SPAC 合并上市，估值 90 亿美元

北京时间 3 月 26 日晚间消息，据报道，知情人士今日称，共享办公巨头 WeWork 已同意通过与空白支票公司 BowX Acquisition Corp 合并的方式上市。包括债务在内，这笔交易为 WeWork 估值约 90 亿美元。

本周二曾有报道称，尽管新冠肺炎疫情迫使 WeWork 关闭了共享办公空间，损失惨重，但该公司并未放弃上市计划。当时的报道称，WeWork 最新的计划是，希望通过与一家 “特殊目的收购公司”（SPAC）合并的方式来上市。

而最新消息显示，WeWork 已与 SPAC 公司 “BowX Acquisition Corp”达成合并协议，即将完成上市工作。

据 WeWork 向潜在投资者展示的一份文件显示，WeWork 去年亏损 32 亿美元，较 2019 年的 35 亿美元有所收窄，原因是资本开支从 2019 年的 22 亿美元削减了约 98% 至 4900 万美元。文件还显示，2020 年底，WeWork 共享办公空间的出租率为 47%，而疫情前为 72%。

早在 2019 年 8 月，WeWork 就正式向美国证券交易委员会（SEC）提交了 IPO（首次公开招股）招股书，宣布了上市意向。但同年 9 月底，WeWork 又撤回了上市申请。据报道，WeWork 之所以考虑推迟 IPO，主要是因为该公司意识到，公开市场给予的估值，要远低于 WeWork 之前私募融资的估值。

对于此次与 BowX Acquisition Corp 合并的方式上市，WeWork 尚未发表评论。