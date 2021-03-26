小米确定造车：正持续招募车辆软件工程师，并寻找供应链资源

3 月 26 日晚间消息，虽然今天下午长城汽车已经发公告否认正在和小米进行造车相关业务的谈判，但新浪科技从供应链及小米合作伙伴处获悉，小米造车是确定的事情，当下小米正在供应链寻找合作资源。

另外，新浪科技还获悉，近期有许多车辆软件方面的工程师入职小米，小米还在持续招募车辆软件工程师。

从以上信息可以初步判断，在早期阶段小米倾向于采用轻资产运行模式，与 Baidu、吉利成立合资公司造车的模式不同。小米没有计划通过合资公司的形式造车，而是采用当初做智能手机的线路——把研发重心投入在车辆软件上，硬件部分和生产则交给供应链合作伙伴。

今天，在媒体报道小米正在与长城汽车谈判之后，小米集团总办副主任，前公关部总经理徐洁云在微博表示 “完全扯淡的假新闻。”不过，他此前并未对 “小米造车”的消息进行否认，小米官方对外的口径也是 “一切以公告为准。”

近期，小米集团董事长兼首席执行官雷军在参加许知远的对话栏目时曾透露 “小米近期有大项目，准备了 100 亿美元。”小米的确有充足资金投入造车，最新的财报显示，小米在 2020 年全年手机出货量为 1.46 亿台，全年营收 2459 亿元，现金储备超过 1000 亿元。

一家与小米密切接触的合作伙伴告诉新浪科技，小米造车的项目在逐步提速，前期重心在车辆软件上，这本身就是小米的强项，也符合小米的路线。新浪科技查询发现，当前小米在汽车上的相关专利已经达到 34 项，其中智能座舱的专利数量占比过半，为 18 项，集中在车内控制、交互、显示和导航等方面；行车安全方面的专利为 12 项，涉及智能汽车行驶控制和远程控制等方面；其余则为零部件维修和充电专利。