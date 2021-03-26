美国用户陷入两难：一套顶级流媒体的月服务费已接近有线电视订阅

北京时间 3 月 26 日晚间消息，据报道，促使数百万美国人抛弃有线电视，转而使用流媒体服务的经济刺激因素，正在迅速消失。

随着 Disney + 和 Netflix 最近的价格上涨，以及派拉蒙 +（Paramount+）和探索 +（Discovery+）的首次亮相，流媒体领域的格局正在迅速演变。如今，“组合一套顶级的流媒体服务”的成本越来越高，并且已接近传统有线电视捆绑服务包的水平。

当前，如果把亚马逊、AT&T、Netflix 和迪士尼等最大媒体和科技公司的旗舰流媒体服务整个在一起，每月的费用是 92 美元，与 93.50 美元的有线电视订阅费用相当。在这每月 92 美元的费用中，还不包括 Fox Nation 和 AMC + 等节目。

当然，很少有观众想要这么多的流媒体服务，但这凸显了电视爱好者面临的两难境地。虽然现在市场上有不少高质量的节目，但对于那些放弃有线电视的消费者，他们可能面临这样一个尴尬的问题：他们需要购买的流媒体捆绑包，其价格可能超出有线电视的费用。

这虽然不太可能促使客户重新投入有线电视提供商的怀抱，但可能会促使他们寻找更符合预算的选择，比如广告支持的服务。AT&T 就计划在 6 月份推出带有广告的廉价版 HBO Max。

市场研究公司 Parks Associates 的研究总监史蒂夫 · 纳森（Steve Nason）称：“人们正在把服务堆叠在一起，而且看不到任何结束的迹象。这一切都与捆绑有关，然后就是解绑。现在，人们又开始重新捆绑，因为已经影响了他们的钱包。”