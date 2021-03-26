Deliveroo IPO 遭大型投资机构唱衰：担忧公司如何对待 “骑手”

北京时间 3 月 26 日晚间消息，据报道，英国外卖平台 Deliveroo 的上市正面临着被投资者 “唱衰”的风险，因为他们对 Deliveroo 如何对待 “骑手”仍存有顾虑。

Deliveroo 计划于 4 月 7 日在伦敦证券交易所上市，预计融资约 10 亿英镑（约合 13.8 亿美元），在此过程中可能实现高达 88 亿英镑的估值。这将是自 2011 年嘉能可（Glencore）上市以来，英国规模最大的 IPO（首次公开招股）。

不过，管理着超过 1.3 万亿英镑资产的英国最大基金管理公司 Legal and General Investment Management 表示，它可能不会参与其中。它提到了对 Deliveroo 运营的 “零工经济”和公司股权结构的担忧，因为 “双重股权”结构赋予了创始人兼 CEO 威尔 · 舒（Will Shu）超过 50% 的投票权。

Legal and General Investment Management 的一位发言人今日向媒体表示：“我们不太可能通过我们的主动型或指数型基金参与其 IPO。我们看到越来越多的国家和政府重新审视零工经济地位的迹象，我们非常认真地对待我们‘作为负责任的客户资本管理者’的角色。”

此外，英国另外两家大型资产管理公司 Aberdeen Standard 和 Aviva 也表示，他们对 Deliveroo 如何对待 “骑手”的问题感到担忧。

Aberdeen Standard 一位发言人称：“作为长期投资者，我们希望投资于不仅有利可图，而且是可持续的业务，员工权利和员工参与度是其中重要的一部分。我们不会参与 Deliveroo 的 IPO，因为我们担心其商业模式的可持续性，包括但不限于其雇佣做法，以及对业务的更广泛的管理。”

Aberdeen Standard 英国股票主管安德鲁 · 米灵顿（Andrew Millington）表示，Deliveroo 的工人条件就是一个 “危险信号”。

Aviva 股票首席投资官大卫 · 卡明（David Cumming）认为，Deliveroo 乘客得不到基本的权利。他说：“如果能保证工作时间或生活费用，许多雇主就能对工人的生活产生巨大影响，这也是公司的行为方式正变得越来越重要的原因。我们不会投资 Deliveroo，原因有很多，但这是其中之一。”

此外，投资公司 M&G Investments 也计划跳过 Deliveroo IPO。M&G Investments 企业融资和管理主管鲁珀特 · 克雷夫廷（Rupert Krefting）称：“我们仍认为，对于长期投资者而言，其商业模式的可持续性存在风险。这在很大程度上是因为该公司依赖英国的零工经济工人，而非正式雇佣合同可能无法提供充分就业的价值、工作保障和福利。”克雷夫廷还称，如果要求 Deliveroo 提高 “骑手”福利，其微薄的利润率可能面临风险。

Deliveroo 的一位发言人对此表示，乘客有选择工作时间的自由，他们可以同时为多个平台工作，包括 Uber Eats 等竞争对手的平台。Deliveroo 同时强调，投资者对即将到来的 IPO 兴趣浓厚。

该发言人称：“我们很自豪能为英国各地的 5 万名‘骑手’提供工作。投资者对我们计划中的 IPO 兴趣浓厚，我们已经得到了一些最受尊敬的全球科技投资者的支持。”

尽管 Aberdeen Standard 和 Aviva 等不愿投资，但 Deliveroo 确实吸引了不少大牌公司的投资。2019 年，亚马逊牵头对 Deliveroo 进行了 5.75 亿美元的投资，目前它拥有 Deliveroo 15.8% 的股份。此外，包括 Index Ventures、DST Global 和 Accel Partners 在内的风险投资公司也持有该公司的股份。

总体而言，亚马逊将从此次 IPO 中获益最多。IPO 之后，亚马逊将持有 Deliveroo 11.5% 的股份（209,720,160 股），价值约为 10 亿英镑。亚马逊当前持有 Deliveroo 15.8% 的股份，但已经表示，计划出售其中的 23,302,240 股，价值约为 9080 万英镑至 1.072 亿英镑之间。