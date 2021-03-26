全球第二大影院 Cineworld 首次亏损，上座率 2024 年才能恢复

北京时间 3 月 26 日晚间消息，据报道，全球第二大影院运营商 Cineworld 今日警告称，影院上座率要到 2024 年才能恢复到新冠肺炎疫情之前的水平。

在报告了创纪录的 30 亿美元的税前亏损后，Cineworld 现寻求发行更多债券。Cineworld 今日称，在 2024 年之前，其票房收入将保持在比 2019 年至少低 5% 的水平。

Cineworld 因疫情的爆发，而处于岌岌可危的境地。在进行了多笔大规模收购后，该公司如今负债水平居高不下。在过去一年中的大部分时间里，其 767 家电影院中的大多数处于关门状态。

尽管在去年 11 月与银行达成了紧急融资协议，但 Cineworld 今日表示，已获得 2025 年到期的另外 2.13 亿美元可转换债券的承诺。

Cineworld 还警告称，考虑到重新开放限制、可供选择的电影数量，以及消费者回归的意愿等方面的不确定性，该公司的复苏可能是 “不稳定的”。

受疫情影响，2020 年 Cineworld 营收为 8.52 亿美元，同比下滑 80%。税前亏损 30 亿美元，而一年前的税前利润为 2.12 亿美元，这也是 Cineworld 有史以来首次出现年度亏损。