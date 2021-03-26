苹果新专利曝光：MacBook Pro 自带 “腿”，打字姿势更舒服

3 月 26 日报道，近日，根据苹果最新公布的专利申请，该公司正研究在 MacBook Pro 上使用可展开式脚架来辅助散热，同时改善键盘角度与底部高度，给予用户更舒适体验。

专利中概述了 MacBook Pro 的脚架可至少延伸 3.8 毫米，抬高设备底部，从而显著增加电脑下方的气流。

一、取代风扇，内部空间利用率更高

专利文件表明，脚架可取代现有风扇等大型组件，释放内部空间，确保 MacBook 保有轻薄、多功能、高性能的特点。

对于电子设备而言，这样的可展开式脚架是可取的。这既可以增加设备底部间隙，也可提高底座内部体积的利用率，同时也能保持便捷和光滑的设备形态。

该设计的另一个优点是，显示器的铰链能有更多的旋转间隙，以改善键盘角度、提高显示器高度，给予用户更大的舒适度。

在具体形式上，脚架可以由齿轮、气动、机电或用户手动翻转等方式展开。

二、除脚架外，整个底部也将扩展

专利还表明，MacBook Pro 除脚架外，整个底座也可能进行扩展。

在实际考虑中，专利声明 “脚架在展开时或对通风口有所阻碍”。因此，未来可能会增加专用通风口，以增加设备下方的自然气流。

此外，苹果还解释了可展开式脚架如何与 Mac 软件连接。

当处于展开位置时，由于气流增加，Mac 的处理器可能会变得更热，以提供更好的性能。当 Mac 同时有风扇和可展开式脚架时，风扇转速一部分取决于脚架展开的程度。

三、脚架存放处或增天线、扬声器

这份专利文件还提到，可展开式脚架也可能会造成 MacBook 的内部空间浪费。

文中提议，当处于展开位置时，用于存放脚架的内部空间可以重新调整用途，“用作天线或扬声器”。

虽然专利申请并不能视为苹果设备增加新功能的确凿证据，但这一定程度上表明，在未来的某个时刻，苹果可能会在 MacBook 上实现可展开式脚架等功能。

苹果显然对被动式冷却（冷却时不消耗能量）很感兴趣。自 2015 年起，苹果便在 12 英寸 MacBook 上开始探索被动式冷却。最近，苹果又推出了最新 MacBook Air，其底座上没有用于冷却的风扇和通风口。

结语：MacBook Pro 未来散热性能更强

随着苹果硅芯片的出现，MacBook 的内部组件变得越来越紧凑，电池寿命也在提高，因此，在未来的 Mac 笔记本电脑中，可展开式脚架的出现将更有可能。

据了解，苹果正在为未来的 MacBook Pro 机型开发高性能定制硅处理器。与为入门级 MAC 提供动力的 M1 芯片不同，这一高性能定制硅处理器，预计将出现在下一代 MacBook Pro 上的使用。下一代苹果硅芯片的散热性将更强。

可展开式脚架或许是苹果改善被动冷却 MacBook 散热性能的方式之一，在未来某个时刻，该设备也能在带有主动冷却功能的 Pro 机型上实现更高性能。