雷军终于要卖万元机，能否治好小米的陈年 “心病”

“以前是没钱买小米，现在是没钱买小米”。

继去年发布售价高达 6999 元的小米手机 10 至尊纪念版之后，网上传言雷军做 “高端手机”的想法愈发执着。3 月 25 日，雷军在一场公开访谈中表示，小米要做高端产品，手机售价要上万。

“科技含量远不止 1 万，进军制造业的初心是改变国货被人看不起的刻板印象，结果小米还是被打上中低端标签，很郁闷！”关于小米手机定价的问题，雷军表示。

3 月 26 日，小米手机官方微博预告这次春季新品发布会将公布自研的芯片。海报显示了关键词 “我心澎湃”，而这是之前小米推出自研芯片澎湃 S1 时使用的 slogan。

有部分网友表示，小米手机已经凭借性价比制霸中低端市场，而按照雷军 “科技含量远不止 1 万”的言下之意，售价上万的小米手机一定要有让大家信服的核心技术。

小米自主研发的决心一直很大

长期以来，外界对 “小米手机没有自主技术”的质疑，称得上雷军的一块心病。而面对外界对研发投入方面的质疑，早在 2018 年 4 月，雷军在接受采访时便表示，“研发费用的本质不是越多越好”，并指出友商华为研发费用高是低效行为。

言论发酵之后，被问及此事的时任华为荣耀手机总裁赵明则回应道：“可能他是在开玩笑吧，这个观点已经颠覆了我们的基本认知和常理。”

严格意义上，研发投入高与研发效率低并没有直接的联系。

过去两年的情况也证实，基于在 5G 等核心领域的持续投入，华为在高端手机市场的份额得以稳步扩张。根据市场调研机构 CINNO Research 的数据，2020 年上半年，国内手机厂商中，华为占据了 40.2% 的市场份额排名第一，小米则以 10.3% 的市场份额排名第五。

结合已公开的数据，与国内手机厂商同行进行比较，小米的研发投入似乎一般。

2019 年，小米的研发投入仅为 75 亿元，不仅无法与华为 1317 亿元的研发投入无法进行比较，甚至落后于 OPPO 当年的百亿研发投入。

对于雷军而言，他明显更希望外界关注小米在研发投入上的持续增长。2020 新年伊始，雷军表示：“2019 年，我们的研发投入达到了 75 亿元，在此前连续三年大幅增长的前提下，同比再增 30%。2020 年，我们还将继续加大研发投入，预计将达到 100 亿元。"

在去年的 8 月的小米十周年演讲会上，雷军再次重申，2020 年小米的研发预算在 100 亿元以上。

而港股 3 月 24 日盘后，小米公布 2020 年年报，去年全年小米研发支出为 92.56 亿元，不仅未兑现百亿投入的承诺，并且在研发投入增速下，同比增长 23.5%，不及 2019 年 29.7% 的增速。

在这样的情况下，雷军又作出了最新的表态：2021 年，小米的研发投入预计超过 130 亿元，同时扩大研发团队规模，今年将招募超过 5000 名工程师。

值得注意的是，过去这段时间，有关小米电动汽车的传闻甚嚣尘上。3 月 26 日，路透社最新报道，小米正在和长城汽车谈判使用其工厂生产电动汽车。早前已有媒体报道称，小米将造车视为 “战略级决策”，并由雷军亲自领头。

众所周知，电动汽车是一个十分烧钱的行业，小米此前已发布预告，今年将发布小米 11 升级款、小米 MIX 新机、折叠屏新机等多款硬件新品。

那么问题来了，小米 130 亿元的研发投入预算如何支撑起庞大的新品版图？

小米卖硬件只为交个朋友？

很多人表示，小米公司是否被低估。

2018 年 7 月，小米公司行将上市前夕，其估值一度超千亿美元，但最终上市的发行价仅为 17 元港币，估值 543 亿美元呈现大幅缩水。此后的两年，历经多次回购，小米的股价依旧疲软，长期低于最初每股 17 港元的发行价。

资本市场对上市公司的价值有自己一套判断标准。有业内人士表示，如果单纯把小米按照硬件公司来估值，一般不超过 20 倍 PE，这是小米公司股价长期低迷的根源因素。

出于对估值的担忧，在上市前夕，雷军就在内部信中阐明：“小米不是单纯的硬件公司，而是创新驱动的互联网公司。”

不过，一切用数据说话，很难说小米 “硬件公司”的标签完全是市场的偏见。按照小米发布的财报，营收主要分为三部分：智能手机、IoT 与生活消费产品、互联网服务。

其中，“硬件”部分包含智能手机、IoT 与生活消费产品。

2015 年，小米实现总营收 668 亿，智能手机销售收入 537 亿，占比达 80.4%，加上 IoT 与生活消费产品的 87 亿销售收入，“硬件”业务占总收入的 93.4%。

2020 年，小米实现总营收 2459 亿，智能手机销售收入至 1522 亿，占比为 61.9%；加上 674 亿 IoT 与生活消费产品销售收入，“硬件”业务占总收入的 89.3%。

基于小米公司历年年报数据，可以得到以下三点事实：

硬件产品营收占比长期占据九成左右；

整体上，智能手机产品营收占比呈现下降趋势；

其它硬件产品营收占比呈上升趋势。

显而易见，硬件产品市场是小米公司不能够放弃的基本盘。小米手机已经下决心走高价路线，结合高端市场激烈的竞争压力与手机硬件产品的毛利率来看，对公司营收与盈利层面上的贡献依旧有限。

财报显示，手机硬件产品的毛利率长期维持在 10% 以下，2020 年 Q4，小米一部手机的毛利润为 107 元。按照薄利多销原则，要实现一百亿元毛利则需要卖出 1 亿部手机，这在当下的手机市场竞争环境下，如何实现似乎是一件艰难的事情。

小米需要撕掉中低端标签

谈及小米品牌十年的发展历程，雷军曾透露，小米第一代手机原计划只卖 1499 元，而不是最终定价的 1999 元。原因在于打算严控成本，做一部低售价性能又好的产品，但是由于追求极致，选用的都是顶级供应商，再加上各方面的支出，最后成本没有控制住，才不得以将计划中 1499 元售价提升到 1999 元。

这是不可否认的事实，对性价比的极致，为早期的小米积累起一批最忠实的拥趸。正因如此，每年小米新机发布会，雷军公布新款手机价格的那一刻，总能赢得满场欢呼，夹杂着惊喜与惊讶。

2019 年，小米发布小米 9，试探性地将价格提高到了 3000 元档，这被外界视为小米的最后一款 “性价比”手机。

“小米认为未来的天下，得屌丝者得天下，得年轻人得天下。”时任小米集团清河大学副校长王嵋言论一出，立刻引发轩然大波。小米就此公开道歉信，称其高管言论完全不代表公司态度，王嵋本人也因此主动请辞。

无论是智能家电还是小米传闻要造的电动汽车，面向的消费者群体与智能手机存在差异，这部分用户更关注产品的技术含量与安全性能。

从这个角度来看，早期的小米或许还认为 “中低端”标签对于自身卖手机产品无甚大碍，而在发力智能家电甚至电动汽车之后，“中低端”似乎是一颗阻碍发展壮大的毒瘤。

而小米能否在 3 月 29 日即将举行的春季新品发布会上，真正摆脱 “中低端”标签，我们也拭目以待。