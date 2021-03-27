界面 UI 即将大改：Win10 21H2 最新预览版抢先看

近日微软面向所有 Dev 频道用户，发布了最新 Windows 10 Build 21337 更新。相比之前的小打小闹，这一次的变化可谓亮点多多，除了先前泄露过的部分改进外，还有一些则是首次出现在 Win10 中。这个预览版隶属于 21H2，这也是 Win10 将会进行界面 UI 全新升级的版本。接下来，就让我们一起来看一看。

1. 图标更新

设置面板启用了新图标，除了手机、网络、游戏、更新等几个固定版块外，其余图标均做了一些调整。此外，部分应用程序也更换了新 ICON，这里就包括大家耳熟能详的记事本、电影和电视、讲述人、Windows 安全中心等，基本覆盖了日常的绝大多数应用。

设置面板中的新图标

新旧版记事本对比

2. 资源管理器

资源管理器的变化主要体现在两点：一是项目间距被拉大，视觉感更舒服，更适合高分屏及触摸屏使用。另一点就是当开启 “使用复选框以选择项”功能后，默认会在所有内容前显示复选框，而不像现版这样，仅当鼠标划过才会显示，视觉逻辑上更清晰。同时小编注意到，还有一个比较有意思的地方，即微软在设置中预留了一项 “恢复选项”。如果实在对新外观不感冒，也可以点击它随时恢复回老样子。

新旧版资源管理器对比

3. 虚拟桌面

虚拟桌面在这一版中变化较多，其中最明显的，就是用户可以为不同桌面设置不同的壁纸了。相比现版只能通过桌面名区分，改壁纸大法无疑能够大大提高桌面的查找效率。位置调整是新桌面的另一大看点，通过快捷菜单或鼠标拖拽，我们可以快速修改桌面左右顺序，方便实现某些特殊需要。除此之外，新系统还增加了几组快捷键，包括：Alt+Shift+→（向右移动）、Alt+Shift+←（向左移动）、Del（删除当前桌面）。

虚拟桌面菜单增加的新功能

4. 自动 HDR

自动 HDR 是新版中一项人性化改进，通俗来说，就是当你的设备支持 HDR，且所玩游戏也在微软的支持列表中时（微软已提供 1000 余款支持 DirectX11 和 DirectX12 的游戏），系统便会在游戏时自动开启 HDR。这项功能位于 “设置”→“应用”→“视频播放”，当你的设备（主要是显示器）支持 HDR 功能后，就能在下方看到 “Auto HDR”这个选项，勾选即代表开启。

新增加的自动 HDR 功能

5. 内置应用

除了先前被移除的 “3D 对象”文件夹外，这一版还对其他内置应用进行了调整，其中最有代表性的就是 “记事本”。新版不再集成记事本，转而通过应用商店下载与更新。Microsoft To Do（微软待办应用）、Windows Terminal（Windows 终端）、Power Automate Desktop，则成为新的默认应用内置于系统中。

其中 “Power Automate Desktop”大家可能比较陌生，这是一款能够模仿用户键鼠操作（如点击、输入等）的应用，类似于之前的计划任务。可以让用户以较低的门槛，实现个别应用程序的自动化运行。

新内置应用——Power Automate Desktop

6. 桌面壁纸聚焦

自动换壁纸终于在这一版中出现，该功能类似于现版的 “锁屏聚焦”，能够每天自动下载 Bing 首图作为桌面壁纸。生成的壁纸会在右下角显示一个 “Learn about this picture”链接，点击即可弹出壁纸名称及版权信息。不过这项功能目前还属于 A/B 测试阶段，仅有部分用户能够体验到。

类似于 “锁屏聚焦”的 “桌面壁纸聚焦”

7. 手写支持自定义字体

手写功能新增自定义字体，当使用手写输入时，可以自行选择喜欢的字体进行显示。

手写支持自定义字体

8. “设置”面板重新编组

新版 “设置”在排列上更集中，除了部分新功能外，很多老功能也被重新编组。比如 “输入”和 “任务栏”，除了功能上更加丰富以外，条理的设计也更明晰。之前很多分散于多处的设置，现在都被重新编排到一起，更加方便用户一站式操作。

新增加与合并的部分设置

新增加与合并的部分设置

9. 剪贴板

剪贴板（Win+V）的变化主要体现在：表情、GIF、特殊符号、字符画几个方面。特别是特殊符号，日常中实用性很高。此外新版终于可以随意拖拽位置了，这也是旧版中一个被诟病比较多的问题。

新版剪贴板

10. 字幕设置

“字幕模板”是新版提供的一项字幕新功能，和旧版完全依赖手工设置不同，新版提供了 “黑底白字”、“大型文字”、“蓝底黄字”三组默认效果。用户只要选择或者在此基础上简单修改，即可得到想要的效果。而且它的自定义页面也要比以前更有条理，分成文本、背景、窗口三大标签。预览图尺寸大了很多，以方便用户更直观地了解到最终效果。

新旧版字幕界面对比

自定义设置更有条理

后记

除了上面这些大的变化外，Windows 10 Build 21337 也增加了很多小调整。比方说蓝牙配对的浮窗显示时间就要比现版更长，以方便用户执行配对操作。全新的 IME 候选窗口，从 UI 层面开始与整个系统匹配。触控板比起现版有着更详细选项…… 总体来说，这一版的变化还是比较丰富的，且实用性普遍不错。后期逐步稳定后，将是一个值得期待的版本。