消息称苹果 AirTags 售价 39 美元，直径 32 毫米

IT之家 3 月 27 日消息 根据爆料者 Max Weinbach 提供的尺寸，苹果传闻中的 AirTags 物品追踪器将比 50 美分硬币略大，厚度约为其 3 倍。

根据 Weinbach 的说法，AirTags 的尺寸为 32mm x 32mm x 6mm，这比三星的 Galaxy SmartTags（39mm x 39mm x 9mm）小一些，比 Tile Sticker（27mm x 7.3mm）大一些。

之前 L0vetodream 爆料称，苹果 AirTags 会有两种尺寸选择，但并不清楚为什么要有两种尺寸。

根据在 iOS 13 的内部版本中发现的图片，AirTags 是一个小型的圆形白色标签，正面有一个苹果标志。它们可能会通过粘合剂或像环一样的连接点连接到物品上，而且可能会有多种方式与不同的物品使用它们。

Weinbach 表示，根据他的零售消息来源，AirTags 的售价估计在每个 39 美元左右（约 255 元），不过它们何时推出仍然是个迷。

IT之家了解到，在 iOS 14.5 测试版中，在 Find My 应用中默认启用了一个新的 “Items”选项卡，暗示 AirTags 物品追踪器将很快发布。苹果表示，iOS 14.5 将在 “早春”发布，但具体发布日期仍不清楚。

Weinbach 还认为，苹果将 “很快”公布新产品，要么通过新闻稿，要么通过某种活动。根据爆料人士乔恩 - 普罗瑟（Jon Prosser）在 YouTube 视频中的说法，苹果计划在今年 4 月举办一场活动。不过 Prosser 自己也承认，值得用一些怀疑的态度来对待这个 4 月活动的传闻，因为这将是苹果 11 年来第一次在 4 月举办活动，但他确实表示，他的消息来源有着完美正确的记录。

Weinbach 的零售消息来源告诉他，预计将有三款新产品发布，属于平板电脑、可穿戴设备和配件类别。可穿戴设备 “很可能”是新的季节性 Apple Watch 表带，传闻中的新 iPad Pro 是新的平板电脑，而 AirTags 将属于配件类。

据报道，新的 12.9 英寸 iPad Pro 的 mini-LED 显示屏组件的批量出货将在 2021 年第二季度开始，时间跨度为 4 月至 6 月。彭博社的马克 - 古尔曼此前声称，苹果计划最早在 4 月份发布新 iPad，包括 11 英寸和 12.9 英寸 iPad Pro 新机型。