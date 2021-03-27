美股尾盘拉升，马斯克删帖特斯拉市值缩水 200 亿美元

北京时间 3 月 27 日消息，星期五美股三大股指尾盘拉升收高。本周道指上涨 1.4%，标普 500 指数收高 1.6%，纳指跌 0.6%。截至收盘，道指涨 453.4 点，涨幅为 1.39%，报收 33072.88 点；标普 500 指数涨 65.02 点，涨幅为 1.66%，报收 3974.54 点；纳指涨 161.04 点，涨幅为 1.24%，报收 13138.72 点。

纳指涨 1.24%，报收 13138.72 点

美国主要科技巨头大多数上涨：

美国主要科技巨头

中国主要科技股涨跌互现：

中国主要科技股

中概股股价

其他中概股涨跌不一，其中上涨的公司包括：

上涨的其他中概股

与上一交易日持平的公司包括：

与上一交易日持平的其他中概股

下跌的公司包括：

下跌的其他中概股

雾芯科技去年营收增长近 150%，研发费用增长逾 8 倍

雾芯科技昨晚发布了 2020 年第四季度及全年财报。财报显示，第四季度雾芯科技净营收为 16.2 亿元，与第三季度的 11.2 亿元相比增长 44.5%。不按照美国通用会计准则计算，调整后净利润为 4.2 亿元。雾芯科技 2020 年全年净营收为 38.2 亿元，较 2019 年的 15.5 亿元增长 146.5%。不按美国通用会计准则计算，调整后净利润为 8 亿元。雾芯科技将营收增长的原因归结为线下经销商营收的增长。雾芯科技的管理费用与研发费用也都有大幅度上升。2020 年全年管理费用为 7.7 亿元，同比增长 479.5%；2020 年全年研发费用为 3 亿元，同比增长 837.2%。雾芯科技预期 2021 年第一季度净营收将超过人民币 23 亿元。1 月 22 日，雾芯科技正式登陆纽交所，发行价为 12 美元。今天盘前交易中，雾芯科技跌幅一度扩大至 20%。常规交易中，雾芯科技股价下跌 0.06 美元，跌幅为 0.65%，报收于 9.12 美元，盘中一度摸高 9.45 美元。

蔚来遭遇 “缺芯”，合肥工厂生产暂停 5 天

星期五，蔚来成为因全球性芯片供不应求而暂停生产的最新一家汽车厂商。尽管在新冠疫情期间汽车需求大涨，但由于芯片供不应求，福特、本田、通用汽车和大众等大型汽车厂商被迫削减产量，甚至临时关闭生产线。疫情期间许多人居家远程办公和学习，提振了消费电子产品的需求，这也是芯片供不应求的一个原因。蔚来称，下周合肥工厂将临时停产 5 个工作日，并将第一季度交付量预期下调 1000 辆。美股盘前交易中，蔚来股价跌幅超过 7%。蔚来目前把第一季度交付量预期由 2 万 - 2.05 万辆下调至 1.95 万辆，尽管如此，与上年同期相比，增幅仍然超过 400%。2020 年第四季度，蔚来交付量为 17353 辆。上个月，特斯拉位于美国加利福尼亚州的工厂也因零部件供应紧张而临时停产 2 天。福特警告称，芯片供不应求可能使 2021 年利润减少至多 25 亿美元，通用汽车则预计全年利润将缩水至多 20 亿美元。通用汽车和本田本周宣布，未来数周它们在北美地区的工厂将继续停产。常规交易中蔚来股价下跌 1.81 美元，跌幅为 4.77%，报收于 36.13 美元，盘中一度探底 34 美元。

美国 / 国外科技股

其他国外科技股大多数上涨，其中上涨的公司包括：

上涨的其他国外科技股

下跌的公司包括：

下跌的其他国外科技股

Facebook 拟从 5 月起逐步开放硅谷办公室

Facebook 将从 5 月份起重新开放位于硅谷的办公室，这表明，在新冠疫情期间居家远程办公逾 1 年后，科技产业将至少部分恢复办公室办公。最初，Facebook 将只允许相当于正常水平 10% 的员工重返湾区办公室，并预计到 9 月初，允许相当于正常水平 50% 的员工重返包括位于美国加利福尼亚州门洛帕克的公司总部在内的最大办公室。Facebook 发言人表示，自办公室去年春季关闭后，公司员工一直居家远程办公，50% 员工重返办公室后，员工在 1 个月内仍然可以远程办公。员工重返办公室需要遵守一些防疫规定，例如佩戴口罩、保持社交距离，部分员工需要每周进行核酸测试。Facebook 发言人表示，“我们将继续与专家合作，确保重返办公室计划能优先保证员工的健康和安全。”Facebook CEO 马克 · 扎克伯格 (Mark Zuckerberg)去年曾表示，他预计多达 50% 公司员工未来 10 年将远程办公。Facebook 已允许部分员工申请永久改变工作地点，但扎克伯格说，离开硅谷等生活成本高地区的员工的薪酬会下调。包括 Twitter、微软在内的诸多科技公司都曾表示，即使在疫情得到控制后，部分员工仍然可以继续远程办公。常规交易中 Facebook 上涨 4.28 美元，涨幅为 1.54%，报收于 283.02 美元。

马斯克删除一条推文，特斯拉市值缩水逾 200 亿美元

星期五，特斯拉 CEO 埃隆 · 马斯克 (Elon Musk)删除了一条当天发布的推文，使得有关他使用社交媒体的争议进一步发酵。@WholeMarsBlog 发布了一条推文，“FSD（完全自动驾驶，指特斯拉开发的自动驾驶技术）是有史以来最伟大的技术，特斯拉即将超过苹果。”马斯克回复称，“特斯拉成为最大公司的概率大于 0。”在另外一名用户回复称他们喜欢 “箭头的方向”后，马斯克回复说，“可能就在数个月之内。”马斯克此后迅速删除了第二条帖子，目前尚不清楚它删帖是主动为之还是被要求这么做的。作为 2018 年与美国证券交易委员会达成的和解协议的一部分，特斯拉同意安排一名证券律师，评估包括马斯克在内的公司高管的社交媒体帖子，确保它们符合信息披露规则和程序。特斯拉还同意监管马斯克对外发布的消息，审核包含重要信息的各类内容。美国全国劳资关系委员会星期四裁定，特斯拉多次违反美国劳动法，需要让马斯克删除一条有关参加工 会的员工将失去股票期权的推文。马斯克尚未删除这一推文。常规交易中特斯拉股价下跌 21.68 美元，跌幅为 3.39%，报收于 618.71 美元，盘中一度探底 599.9 美元。特斯拉市值为 5939 亿美元，比上一交易日缩水约 208 亿美元，要超过苹果的 2.035 万亿美元成为全球最大公司，还有很长的路要走。