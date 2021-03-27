亚马逊自主新冠检测技术获美 FDA 批准，员工可在家检测

北京时间 3 月 27 日消息，亚马逊公司的自主新冠肺炎检测技术已经获得了美国食品和药物管理局 (FDA)的批准。亚马逊希望借助这一技术来加强公司员工的新冠肺炎筛选程序。

FDA 文件显示，这套检测技术由亚马逊子公司 STS Lab Holdco 开发，由个人通过采集鼻拭子自主实施，可以选择在一位医疗保健专业人士的监督下完成或者在家完成。

另一份 FDA 文件显示，作为亚马逊新冠肺炎准备和应对计划的一部分，该公司计划在其员工队伍中使用这套检测技术。根据排班的不同，亚马逊员工可以在公司进行现场检测，也可以通过公司发放的收集试剂盒在家检测。

FDA 的授权书

目前还不清楚亚马逊是否打算把这一检测技术提供给员工以外的人群或者说通过其在线平台提供商业化检测服务。亚马逊代表尚未置评。

此次 FDA 的授权书给予了亚马逊实验室副总裁杰姆 · 西比 (Cem Sibay)，后者曾是亚马逊 Prime 会员业务的顶级高管。《商业内幕》去年 7 月报道称，亚马逊安排西比负责建立内部新冠肺炎检测实验室。

CNBC 在去年 6 月报道称，亚马逊建立了一支专门的团队来增强新冠肺炎检测能力，分配研究科学家、项目经理、采购专员以及软件工程师来支持这一努力。亚马逊还在加州森尼维尔、肯塔基州希伯伦成立了独立的诊断实验室。

亚马逊正在提升仓库和配送员工的新冠肺炎检测项目。亚马逊在今年 2 月称，肯塔基州实验室已经处理了来自 700 多个检测点的一线员工的 100 多万次新冠肺炎检测。

亚马逊称，公司已经开始在部分设施内为一些员工自动分配定期检测预约，通常是每两周检测一次，尽管这一分配式预约是出于员工自愿。此前，亚马逊员工只能通过内部系统登记预约。

亚马逊在去年 10 月份披露，在 3 月 1 日至 9 月 19 日之间，公司有接近 2 万名一线员工感染了新冠肺炎。