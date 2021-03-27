北京协和医院互联网医院正式获批，系北京市首家

3月27日消息 据《中国青年报》报道，近日，北京协和医院互联网医院通过北京市卫健委审核，成为北京市首家获批的互联网医院。

该医院可为部分常见病、慢性病患者提供复诊服务，目前开通了心内科、内分泌科、皮肤科等 19 个科室，支持在院病例调阅、在线问诊，检查检验、处方开具等项目服务，北京市医保患者可在线进行互联网复诊费的脱卡直接支付。

2020 年 5 月，北京协和医院互联网诊疗正式上线，当时可提供线上服务的科室仅有心内科和内分泌科。两个月后，“线上诊疗”的科室扩展至 19 个。

同年 9 月 24 日，北京协和医院互联网诊疗药品配送服务上线。全国非医保患者在北京协和医院线上诊疗复诊开药后，可享受药品 “点对点”配送到家服务。

根据《互联网医院管理办法（试行）》规定，实施互联网医院准入前，省级卫生健康行政部门应当建立省级互联网医疗服务监管平台，与互联网医院信息平台对接，实现实时监管。

根据现行有效的《互联网医院管理办法（试行）》（以下简称 “办法”），互联网医院大致分为三种类型：

一、实体医疗机构独立申请自建；

二、实体医疗机构与第三方机构合作创建；

三、由第三方独立申请自建，具体类型需要在互联网医院命名中予以明确体现。

因此，北京协和医院互联网医院为北京市协和医院独立申请，由该院主导建设和运营，直接进行线上医药服务。

北京市卫健委介绍，北京市正在积极推进全市互联网医疗服务监管平台建设。

目前，监管平台已初步建成——具备接入互联网医院并进行实时监管的功能，已有 8 家试点医院接入监管平台并上传真实数据，实现了实时监管。

互联网医院的建设已经如火如荼。

国家卫健委 3 月 23 日例行新闻发布会上，国家卫健委规划司司长毛群安曾介绍，据不完全统计，全国已建成超过 1100 家互联网医院，共有 7700 余家二级以上医院建立起了预约诊疗制度，提供线上服务。互联网医疗已经成为医疗服务的重要组成部分。