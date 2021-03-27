氢 OS 为体验而生，也为体验而 “去”

一加手机终于用上 ColorOS，准确点说，应该是重新回归 ColorOS 了。

氢 OS 作为一款拥有 6 年历史的定制化系统，由于后期没能跟上国内定制化安卓系统的脚步，最终尘埃落定，在前几天一加 9 系列的发布会上，正式被 ColorOS 所取代。

氢 OS 那些美好的回忆

一加手机自推出以来，就是国内安卓阵营中唯一专注原生体验的品牌，它提供了最强的硬件平台，同时开放刷机权限，目的就是为了让用户体验到最流畅、最纯粹的安卓系统。

但与此同时，国内的定制安卓却走上了模仿 iOS 的路线，当时的一加也比较尴尬，在国内市场采用了来自 OPPO 的 ColorOS，即便当时 ColorOS 的功能并不差，但搭配「小而美」、且专注发烧群体的一加多少有些调性不符，所以设计一套属于自己的 OS 成为了一加最好的选择。

2015 年 5 月，一加正式推出氢 OS，它的命名源于自然元素中的氢，寓意着体验如同氢气般轻快、简洁、流畅，不过这并不代表它是简陋的，相反，初期的氢 OS 应该是所有定制化安卓中最别致，品味最高的一个。

它的口号是「艺术的生活家」，从 UI 风格也能看出，氢 OS 极具设计感，它采用耐看的低饱和度色系、不规则的应用图标，不仅严格遵循谷歌 Material Design 的设计规范，还加入了很多艺术化的视觉效果。

最让我印象深刻的是「氢视窗」，它强调一种理智的个性化，给用户 33% 的自由度，从而避免了图标随意散落在壁纸上的凌乱感，而且系统内建的每张壁纸就像艺术画一般高级。

另外，能体现出氢 OS 设计感的还有一加天气，尽管这是一个工具类 App，但它拥有轻盈灵动的特效、简明抽象的色彩，再搭配上丰富的体感交互，仅利用点、线、面的动态组合，就把不同的天气状态表现了出来，也体现出氢 OS「不模拟现实，但构建真实的」理念。

如果说谷歌发明了 Material Design 的设计规范，那一加也许是唯一把它发挥到极致的，直到今天，我依然认为这是最好用、也最好看的天气 App。

逐渐「氧化」 的氢 OS

但可惜的是，一加并没有将氢 OS 极具艺术气息的风格延续下去，在之后的几次版本更新中，最不能让我接受的就是推翻了「氢视窗」的设计，我不知道这背后的原因是什么，不过大概可以猜测，随着一加手机产品的不断壮大，同时维护国内的氢 OS 和海外的氧 OS 两个系统有点吃力了。

所以从那时起，氢 OS 逐渐「氧化」，即便 33% 的自由度变成了 100%，但却像那些类原生系统一样变得毫无特色。在我看来，从氢视窗取消的那一刻，原有的氢 OS 就退出了历史舞台。

但系统并不能决定一切，还是有人会为它强悍的硬件买单，我就是其中一个，在一加 7 发布时，我沦陷于它过于出色的硬件实力，正式成为了一名一加用户。拿到手机后，我倔强的从论坛中下载了「氢视窗」桌面，但可惜的是，停止维护的氢视窗并不好用，现如今该有的新功能更奢望不起。

长期用过氢 OS 的用户一定有同感，这套系统实在是过于简洁了，这么多年来，国内的其他安卓系统几乎挖掘出了用户所需要的一切功能，并且引入了完善的生活服务支持，但氢 OS 在功能上没有及时更进，同时还固执地坚持它所理解的「简洁」，比如氢 OS 直到现在，都没有系统自带的邮件应用。

事实上氢 OS 所坚持的「简洁」在海外确实行得通，因为得益于谷歌服务框架的支持，可以很好的补足系统本身的功能缺失。但在国内这一定会被人吐槽为「毛坯房」，而且，随着一加手机硬件实力的不断「出圈」，它的用户也变得越来越多，可以说，在回归 ColorOS 之前，一加的主要矛盾，是氢 OS 功能上的停滞不前和日益壮大的用户群强烈需求之间的矛盾。

所以氢 OS 在这一年来也在慢慢改变，从去年开始，在国内手机市场更加激烈的竞争环境下，一加正式回归 OPPO 体系，在一加手机中也引入了 Heytap 欢太服务，但随之而来的广告、冗余的服务也多了起来，这样做反倒两头不讨好，原有的发烧友用户觉得氢 OS 不再简洁，而新用户则可能会觉得功能有些缺失。

回归 ColorOS，是新的起点

一加回归 ColorOS 是必然的，这不仅与氢 OS 本身不够出色有关，和 ColorOS 的飞速进步也分不开关系。

在 ColorOS 6、7、11 三个大版本更新后，不管是视觉设计，还是功能特性，都达到了相当不错的水平，已经跻身至国内第一梯队。再加之 OPPO、realme、一加三大品牌已经整合，在国内，一加其实已经没有必要再单独开发氢 OS，也许仍会有少数发烧友或者原生党留恋类原生的操作系统，但对于他们来说，选择更纯粹，更极致的氧 OS 不是更好吗？

兜兜转转 6 年后，一加还是回归了 ColorOS，不过与第一次不同的是，这可能意味着一加不再是那个小而美的品牌了，选择拥抱大众确实是更理性的做法。