卢伟冰：潜望式镜头最大的 “缺点”就是贵和大

IT之家3月27日消息 将于 3 月 29 日举办发布会，正式发布小米 11 Ultra/Pro 以及笔记本电脑、路由器、手环等新品。今日小米集团副总裁 / 红米 Redmi 品牌总经理卢伟冰表示，潜望式镜头最大的 “缺点”就是贵和大。

他补充道，很多手机不上潜望镜头的原因并不是使用频率不高，而是应为太占用空间，无法保证手机轻薄，此外价格十分高。小米目前最高端的机型小米 11 搭载定制 1.08 亿像素主摄、13MP 超广角镜头以及 5MP 长焦微距镜头，并没有潜望式镜头。那么即将发布的“超大杯”机型体积、价格的限制会宽松很多，很可能会搭载潜望式长焦镜头。

IT之家了解到，小米 11 超大杯将全球首发三星 GN2 传感器，尺寸达到 1/1.12 英寸，50MP 分辨率，每颗像素宽度均可达到 1.4μm。除此之外，这款手机还有望搭载潜望式镜头，支持 5 倍光学变焦。有海外设计师 @BenGeskin 制作了这款手机背部的渲染图，展现了摄像头模组和副屏，不过该渲染图未经确认，一切信息以实机为准。

小米 2021 春季新品发布会将于 3 月 29 日 19:30 召开，IT之家将带来及时报道。