究极缝合游戏《创世理想乡》将登陆微软 Xbox 平台，具体时间未定

开放世界类游戏《创世理想乡（Craftopia）》在微软 [email protected] 独立游戏发布会上宣布：将登陆 Xbox One、Xbox Series X/S 平台，同时会支持 Xbox Game Pass 订阅服务，具体的推出时间还未确定。

《创世理想乡》是一款由 POCKET PAIR 工作室打造的开放世界动作生存类游戏，该作融合了众多知名作品的经典要素，例如《星露谷物语》、《异星工厂》、《宝可梦》、《塞尔达传说：荒野之息》等等。

本作于 2020 年 9 月 4 日在 Steam 商城推出了抢先体验版，目前售价 80 元，游戏支持简体中文，总体评价为 “特别好评”。

农业

在这里你可以亲手种植 20 种以上的农作物，也可以用农业机器进行现代化农业生产。一边享受着温馨闲适的田园生活，一边大量生产高价作物一夜暴富吧！

工业 · 自动化

所有的资源收集都能将起自动化。如果你已经受够了亲自采集木材与石材的话，就将他们自动化吧！这里不仅仅可以将单调的采集行为自动化，也可以利用传送带等机械创作出一个全新的大规模农场。

养育宠物

你可以通过向怪物扔怪物棱镜来抓捕怪物，驯化为宠物。不仅仅是牛鹿之类的怪物，其余的几乎所有怪物都能驯化为宠物。超多的怪物，GET DAZE！

迷宫探索

当探索机器开始发出 “噼噼…… 噼噼”的声音时说明你已经接近了一个危险的迷宫。回到街道整备装备，出发去迷宫探索财宝吧！每次进入迷宫都会进行变化，在最深处有这穷凶极恶的 BOSS 在等着你们。当你攻略了迷宫，开放了世界之力时，你将会被授予全新的力量吧。

渔业

在创世理想乡中，当然可以进行垂钓。你永远可以相信创世理想乡。这里有 30 多种鱼类，你可以将钓上的鱼烹饪，也可以用龟壳等做盾牌！如果通过钓鱼你喜欢上了大海的话，你甚至可以变成渔民，制作船在大海上进行捕鲸！

交通工具

漂浮滑板，摩托车，直升机，汽车，双翼机，坦克，热气球，以及工地特种车…… 收集材料创造最好的交通工具吧！队伍全员都能乘坐的交通工具，会非常适合世界旅行的！

技能树

你可以从 100 多种技能中选择适合你的技能，创造你独自的角色。擅长生产的，擅长大剑的，擅长自动化的，根据你自己的游玩方法选择适合自己的技能，来探索这个世界吧！

人物制作

性别，种族，发型，眼睛，脸，肤色，胡子，脸部涂饰。。你可以在此游戏中创造出属于你的古神！

多人运动

本游戏可以进行多人协作运动。你可以在此游戏中叫上三两朋友，游山玩水迷宫探险，亦可天马行空建筑世界，也可太公钓鱼愿者上钩，如何游玩任君想象。