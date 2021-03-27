用 AI 助力卡车货运安全：美国初创公司 Idelic 获 2000 万美元 B 轮融资

近日，人工智能初创公司 Idelic 完成了 2000 万美元的 B 轮融资。该轮融资由美国波士顿的高原资本领投，安盛创投跟投。

据了解，Idelic 是一家总部位于匹兹堡的商用车队软件解决方案供应商，能够通过 AI 和机器学习技术处理并应用来自卡车车队的安全记录数据，用以简化货运物流的流程，提高卡车驾驶的安全性。

Idelic 并不是唯一一家坚持要让卡车运输这个价值 8000 亿美元的产业跟上数字时代的公司。

在过去的十年里，已经出现了针对以前分散式的数据收集系统的多种 SaaS 解决方案。这些解决方案不仅可以帮助货运经纪公司简化车辆与货物匹配的流程，还能实时跟踪车队中单个卡车的位置和活动。

而 Idelic 不同于其他公司的地方在于，其对安全性的重视。

Idelic 可以利用 AI 和 ML 整理和生成车队数据，以实现挽救生命和节省成本的目标。对此，两位创始人 Hayden Cardiff 和 Nick Bartel 解释道，更少的事故，意味着更高的驾驶员留存率以及更低的保险费用。

在美国，受 “核裁决（nuclear verdicts）”的影响，商用车的保险费用正持续增加，而 Idelic 的软件可以帮助货运公司或车队降低这些保险成本。

“核裁决”是美国保险业对赔偿金额超过 1000 万美元的陪审团裁决的形容。

根据美国国家安全委员会的数据，2019 年发生致命车祸事故的卡车超过 5000 辆，相比 2010 年增长了 43%。相关事故的受伤人数在当年增加了 7%，至 16 万人，其中大部分是事故中其他车辆的乘客。

与之相对应的是，卡车事故的裁定赔偿金随之直线上升。

美国交通研究学会的一项研究显示，从 2010 年到 2018 年，赔偿金额在 100 万美元以上的卡车事故诉讼中，其平均裁定赔偿金额已经从 230 万美元增加到 2230 万美元。

昂贵的诉讼费用、令人咋舌的裁决和赔偿金额，正在推高卡车货运公司的保险费率。对于中小型卡车运输公司而言，责任险的提价变得难以承受。

全球最大的保险经纪公司 Marsh&McLennan 的美国运输行业业务负责人 Craig Dancer 称，过去两年来，商业货运市场的商业保险费率正以平均每年 20% 至 25% 的速度增长。

“现在，只要车队的记录上出现任何一种类型的缺陷，他们的保险税率就会上升 150% 到 200%。” Cardiff 说道，“这是难以维持的。车队不能用这种方式持续生存下去，但是作为公众，我们仍然需要车队将货物从一个地方运输到另一个地方…… 我们想要走在解决这个问题的最前沿。”

Cardiff 和 Bartel 表示，货运车队装上 Idelic 的软件后，其可节省的保险费用和其他成本会是一笔非常可观的金额。他们举例称，一支由 25 名司机组成的车队，在使用了 Idelic 的软件 Safety Suite 跟踪并查找内部安全隐患后，仅一年就降低了超过 20 万美元的事故成本。

即将加入 Idelic 董事会的高原资本普通合伙人 Craig Driscoll，看到了 Idelic 保险战略背后的真正价值。

Driscoll 表示，“和他们的保险合作伙伴交流得越多，就越能意识到这些人利用数据为客户提供提高安全性和降低风险的解决方案的机会。”

Idelic 方面表示，此次融资所得将会用于扩展其工程和数据团队，为其产品添加新的功能，同时他们还将与保险公司建立新的合作伙伴关系，以帮助降低整个行业的驾驶员成本。