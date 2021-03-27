雅迪为两轮电动车装了一块中控屏：支持导航、打电话、听音乐、语音

3 月 27 日，雅迪正式对外发布了雅迪冠能 2.0 系列技术、产品及冠智 2.0 技术进展。在新展示的产品中，雅迪为电动车装上了一块小型中控屏，并将智能导航、语音控制等功能一并加入到了新产品中。

数据显示，2019 年中国两轮电动车保有量已经超过 3 亿，甚至超过了同年 2.6 亿的汽车保有量。

某种意义上而言，两轮电动车更需要一次类似智能汽车的全面升级，需要一套便利的智能系统改变如此庞大人群的出行体验。

作为国内电动车领域头部品牌，雅迪这两年在新技术研发上投入了大量资源，据官方信息显示，雅迪 2021 年整体研发投入将超过 10 亿。

此次发布会上，雅迪也公布了最新技术研发成果，并发布了三款新产品。

为两轮电动车装一块中控屏

雅迪科技集团产品技术研究院、智能网联资深总监沈长海在发布会上介绍称：

在智能化大潮下，两轮电动车的智能化大都集中在骑行前的各种解锁方式和骑行后的防盗功能上，用户更关注的骑行中的智能化往往被忽略了，冠智 2.0 要做的正是骑行中的智能化。

冠智 2.0 主要针对导航、打电话、听音乐、语音交互四个方面进行了功能设计。

具体而言，在雅迪此次发布的智能电动车中，特别搭载了一块小型中控屏，可以通过触控、手机 App、语音对电动车进行控制。

一块屏幕能为电动车带来怎样的升级？

参照汽车行业的发展，基本上会有一个明晰的理解。

所谓加了一块屏，本质上是为电动车加入了一个智能操作系统。

对此，沈长海从软、硬件两个层面进行了详细梳理：

操作系统方面，我们冠智 2.0 用的是和车载智能系统同样的安卓系统，因为基于安卓系统做软件开发很方便，应用范围也很广，我们未来希望做全场景的智能体验，免不了对运营生态并进行扩充，包括此次我们在冠智 2.0 中加入了诸多功能； 硬件层面，我们整个硬件平台是基于恩智浦、MTK 主流平台进行开发，并加入了 WiFi 模块、蓝牙模块、4G 模块等通信模块，能够方便实现网络连接。 我们通过这样的软硬件配置，来满足未来电动车智能化发展需求。

在沈长海的认知里，智能化是一个必然趋势，他笃信 “不做智能化的企业，没有未来。”

据悉，雅迪早在 2017 年就发布了智能电动车，2020 年，雅迪首次发布冠智 1.0 系列产品，加入了远程控制、防盗检测、GPS 定位等更多智能化功能。此次发布会上雅迪对智能系统再次升级，发布冠智 2.0。

在发布会现场，沈长海通过语音功能演示了冠智 2.0 的导航、播放音乐等功能，还通过电动车自带系统打电话给雅迪科技集团产品技术研究院院长周朝阳，演示了电动车的通话功能。

显然，雅迪冠智 2.0 将诸多封闭空间应用已经很成熟的功能用在开放空间骑行的电动车上（例如打电话），这多少让人觉得有点脑洞大开。不过，对于智能化这件事儿，雅迪有自己的思考。

沈长海介绍称，如何做电动车的智能化，雅迪主要从两方面着手：

第一，做实用的功能，例如导航功能； 第二，做智慧的功能，包括一些偶尔会使用的功能、兼顾趣味性的功能、比较炫酷的功能。

智能化虽然是大势所趋，但对于电动车而言，一个对于实用性的重要考量标准是续航里程。

从北京开到天津的续航能力

一辆电动车单次充电续航里程很大程度上决定了用户的购买意向。

早年间，两轮电动车的续航里程一直备受诟病，据悉，雅迪近几年在这方面下了不少功夫。

2020 年 8 月，雅迪正式发布了 TTFAR 7 级增程系统，这一系统旨在提升电动车的实用性及续航能力。

此次雅迪冠能 2.0 针对 TTFAR 增程系统进行了进一步升级，发布了全新的 TTFAR 8 级增程系统，该系统针对电机、电池、能量回收控制器、电能监测仪表、低风阻车身、低滚阻轮胎、降电阻电缆、快充充电器八个方面均有进行性能升级，具体性能升级如下图所示：

首先，雅迪自研了石墨烯电池。如今，雅迪 TTFAR 石墨烯电池经过四年的研发迭代，已经迭代了 3 代。

据悉，雅迪 TTFAR 石墨烯 3 代电池相对于上一代产品容量提升约 25%，百次充电衰减约为 0.7‰，低温性能提升约为 25%。

雅迪科技集团产品技术研究院院长周朝阳在发布会上介绍称：

在电池体积不变的情况下，电池容量从 20A 提升到了 24A；普通电池充电 100 次后，衰减率达到 5%，TTFAR 石墨烯电池充电 100 次衰减率仅有 0.7‰。

其次，雅迪为电动车研发了快速充电技术。据官方数据显示，最快 3 小时可以充满电，电动车的电池电量从 20% 充到 80%，只需要 1 个小时。相对于普通充电器充电发烫、充电过程损耗较高等问题，雅迪也进行相应的优化。

在雅迪创新中心，雅迪还特别展示了超级快充充电桩，通过该充电桩给雅迪电动车充电，从 20% 充电到 85% 仅需要 5 分钟。

这样的技术配置，让雅迪智能电动车最长单次续航里程达到 240 公里，甚至能够满足部分上班人群在北京、天津之间进行两地通勤。

除此以外，下坡时可以通过电动车的动力可以对电动车进行反向充电、刹车产生的能量可以进行回收充电……

值得注意的是，雅迪还特别为电动车开发了一套无线充电系统，用户只需要将电动车停到该系统上，电动车就可以自行充电，充电功率高达 350W。

在此次发布会上，雅迪还发布了三款新产品，分别是冠能 T7-200、冠能 T5-170 和冠能 M5-170。

值得注意的是，此次冠智 2.0 发布的新技术并没有应用到三款新产品中。不过，沈长海透露，搭载冠智 2.0 技术的雅迪电动车将在近期对外发布。

两轮电动车的城市运营

相对于复杂且体型更大的汽车而言，电动车的智能化看似更容易实现，其实不然。

沈长海对此分析道：

因为汽车是一个封闭空间，中控系统不直接面对风吹日晒等环境因素，不存在环境噪声、恶劣天气的干扰，用户骑行习惯、路况和汽车在很多方面有所不同，它的技术指标相对于电动车而言就会低很多。 做电动车的智能化既要借鉴智能汽车应用已经很成熟的技术，又要突破原有汽车智能化的定义，结合电动车自身使用场景找到、发展方向，找到电动车智能化自己的特色应用。

为此，雅迪在国网几年里投入了大量资源。目前雅迪集团旗下拥有 6 家技术研发中心，1 家省级工业设计技术中心，以及 3 家 CNAS 国家级企业实验室。此外，雅迪拥有 1097 项国家专利，其中有 85 项属于发明专利。

据官方资料显示，雅迪在 2021 年的研发预算超 10 亿元。

不过，在智能电动车应用推广过程中，针对电动车的充电需求，雅迪还做了另一件事儿——为电动车在城市中布设充电桩。

雅迪在 2020 年与百城、宁德时代、ATL 联合成立了懂锂科技，雅迪电动车的充电桩正是出自这家公司。

雅迪科技集团产品技术研究院动力能源中心总监韦士富透露：

充电桩建设这件事儿需要得到地方政府的大力支持，目前我们也已经与诸如安徽、无锡等多地政府已经进行了沟通，相关建设已在规划中。