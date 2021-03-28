微软 Win10 21H2 「太阳谷」更新将从上下文菜单中删除 “用 Paint 3D 编辑”

IT之家3月28日消息 外媒 Windows Latest 报道，微软已经确认，将在下一次功能更新中删除 Windows 10 上下文菜单中的 “用 Paint 3D 编辑”。如果你不知道 Paint 3D 是什么，那么你可能是众多忽略 Windows 10 创意者更新新增应用的人之一。

IT之家获悉，Paint 3D 在 Windows 10 创意者更新中首次推出，它用于创建三维图像，而不是使用经典的 Paint 应用创建的 2D 艺术。与 Paint 不同的是，它是一个更强大的工具，你甚至可以用它来删除图像中的对象。

然而，微软对 3D 应用、文件夹和选项的喜爱并没有得到大多数 Windows 用户的回应，下一次更新将使这些功能完全成为可选项。

你可能已经注意到，上下文菜单自带的 “编辑”选项可以启动 MS Paint 画图，“用 Paint 3D 编辑”可以启动 Paint 3D。目前，即使你手动卸载应用，也无法删除 “用 Paint 3D 编辑”选项。

如果你在 Paint 3D 卸载时点击该选项，Windows 会要求你从微软商店重新下载该应用。这个选项不仅在应用卸载时没有用，而且很难被忽略，只要你右键点击图片，它就会出现。

幸运的是，随着 Windows 10 版本 21H2(太阳谷)的更新，当成功卸载应用时，该选项将不再出现。

卸载 Paint 3D 应用程序将自动从上下文菜单中删除 “用 Paint 3D 编辑”选项，你不必再编辑注册表。根据微软的说法，这一变化在 Build 21332 中开始出现。

“这个 [无法从上下文菜单中删除 Paint 3D]的问题应该在升级到 Build 21332 后得到解决。”

微软还确认，3D Viewer 和 Paint 3D 将不再在 Windows 10 的纯净安装中预装。文件资源管理器中的 3D 对象文件夹也将在下一次功能更新中消失，该更新计划于 10-11 月进行。