国内国际厂商干架激烈，LG 手机越显寂寞快要消失了

小雷发现最近机圈很热闹啊，从Redmi K40 系列发布会开始，整个三月份就没消停过。

各家厂商都在这个月轮番发布新机，把各种真香机子摆在消费者面前，把小雷都看心动了。

如果有小伙伴想买手机，这个时间点买不会错，毕竟在今年，厂商能用的芯片无非就骁龙 870 和骁龙 888 两款。

竞争更多体现在厂商自身技术的迭代，如影像和快充等，性能方面是不相伯仲的。

但是，国内厂商们干得越激烈，有一个厂商的背影就越显寂寞，别人神仙打架，而它只能默默看戏。

它也曾是手机界一方霸主，拥有上千个 5G 必要专利，仅次于华为三星。

可如今它在全球手机市场上成为 Others，无力回天。

没错，它就是诺 ... 不对，它就是 LG！

在 2013 年，LG 还是手机市场的老大哥，在智能手机市场的占有率仅次于苹果和三星。

而此时的华米 OV 还在吃经济发育。

但时间来到 2018 年，国产手机已经逐渐崛起，LG 的市场份额和生存空间不断被挤压。

销量越来越惨淡的 LG，最后只能宣布退出中国市场。

So，很多在国内手机厂商崛起后才关注机圈的小伙伴，可能就不太熟悉 LG 这个品牌了。

其实小雷也纳闷，LG 做手机都亏损 6 年了，手机业务全靠其他部门养着，难道还打算烧钱耗着吗？

刚好前两天，跟 LG 手机有关的新闻出来了，LG 这次可能要彻底关停智能手机业务。

因为 ... 实在是看不到啥希望，手机市场竞争越来越激烈，Others 厂商即使全面投入也很难再拿到属于自己的市场份额。

当然啦，LG 又不是纯靠手机恰饭的。

别人除了做手机，还是屏幕、电池等重要手机部件的制造和供应商，比如 iPhone 12 的屏幕就是由 LG 供应的。

所以小雷觉得，抛掉手机业务，不再负重训练，可能对 LG 是一件好事儿。

LG 本来想打包出售手机业务回一口血的，但是这个烫山芋根本没人肯接。

从报道上看，LG 之前就有跟大众汽车和越南的 VingroupJSC 公司进行谈判，想借此机会卖出手机业务。

但目前好像没谈成，卖不出去的话，LG 也只能彻底掐掉亏损不停的手机业务了。

至于 LG 粉丝最关心的，也许就是今年 1 月的 CES 2021 上，LG 秀出的卷轴屏手机 LG Rollable 了。

粉丝担心如果 LG 手机关停，LG Rollable 也会随之被搁置。

小雷给大家喂一颗定心丸好了，最近这机子已经通过了蓝牙 SIG 认证，也就是说 LG 也在加快 LG Rollable 的上市进程。

咱们现在能做的就是静静等着这块炫酷的卷轴屏手机面世。

讨论完 LG 关停手机业务的相关消息后，小雷想和大家聊聊曾经无比辉煌的 LG 手机，为什么会沦落到如此地步。

其实道理都是通用的，无论是啥行业，从领先到被淘汰，肯定是自身做了错误的决定，导致错过了重要风口。

So，LG 在国产手机厂商快速崛起的这几年，到底做了些啥骚操作呢？

来，跟小雷一起瞧瞧。

小雷对 LG 印象最深刻的一款机型，无疑是 2006 年进入国内的「巧克力」系列。

当时这款手机设计独特，很让消费者着迷，加上有金泰熙代言广告，巧克力手机被传到大街小巷，无数手机用户津津乐道。

但进入智能手机时代，用于人机交互的系统就显得尤为重要。

毕竟智能手机不仅限于打电话和发短信，看剧、打游戏，甚至是简单的触摸操作，都会影响到用户的体验。

而 LG 那时候没有选择 Android，而是投入了 Microsoft Windows Mobile 6.5 的怀抱。

早期的 Windows Mobile 就是把桌面端的操作逻辑生搬硬套到手机上，用过的小伙伴都知道有多难用。

LG Fathom VS750

虽然后续 LG 认识到问题所在，把系统换成了安卓，但 LG 依然没有抛弃 Windows Moblie，在这俩系统上反复横跳。

比如 15 年，LG 又决定推出一款 Windows Mobile 手机。

此时 Windows 的系统版本为 Windows Phone 8，更适合手机上进行操作使用。

但又有啥用呢，Windows Phone 的应用生态依然烂得一批，很多日常软件在 WP8 上都搜不到。

软件生态不行，即使系统再流畅，再人性化也很难让用户喜欢上。

除此以外，不重视中国市场是 LG 与主流行列渐行渐远的重要原因。

其实早期 LG 作为洋品牌进入中国，是很重视国内消费者感受的。

进入国内发展后，LG 在中国实行人才、产品和生产本地化的策略，要做一家 “成功的中国企业”。

以至于当时有不少人真的以为 LG 是中国企业。

但这也只是早期策略，进入智能手机时代后，LG 对国内用户已经不太重视了。

推出的很多款智能手机，都只在国外发售，国内用户想用就只能去闲鱼 “捡垃圾”。

比如当时卖得很好的 LG G5，LG 表示是全球需求激增导致供货不畅，所以国行版要推迟发售。

这无疑是在消磨国内消费者的耐心咯。

到后面的 LG G6 甚至没在中国发售，G 系列可是 LG 的旗舰产品线。

不在国内发售，说明 LG 已经不再重视中国市场了。

当然，小雷认为，这些都不是最关键的因素，本质上还是因为 LG 的手机做得并不够本地化，也不够贴合国内消费者需求。

在手机硬件创新上，LG 一直是很勇的，每一代的变化都贼大。

比如 LG G2 的超窄边框。

LG G3 就直接用上 2K 屏幕，成为当时市场上少数的 2K 屏旗舰手机。

到了 G5 这一代，LG 直接玩起了模块化手机。

小雷总觉得，LG 每一代创新都很惊艳，但它跟消费者好像没啥默契。

消费者不买账，LG 也不管消费者想要什么。

比如 2K 屏幕显示效果好，但带来的是续航尿崩，模块化手机图个新鲜好玩，但实用性不强。

再看看现在国内做得好的那几家手机厂商，哪家不是抓住了用户的某些需求。

消费者想要拍照好的，国内厂商就投入到影像旗舰的研发上。

游戏党只想买个性能强又便宜的手机，也有厂商愿意拍照扫码的游戏手机。

各种因素夹杂在一起，造就了如今 LG 手机在国内完全没有地位，在国际上也不叫卖。

要说现在 LG 手机还有什么优势的话，就是那些被视为 “遗产”的洋垃圾。

不仅配置高，二手价格还低，捡一台来玩玩还是阔以的。